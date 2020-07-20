Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun 8. haftasında Aarhus'u konuk etti.

Etkili bir futbol ortaya koyan Aarhus, 21. dakikada Kevin Diks, 35. dakikada Jakob Ankersen, 52. dakikada Casper Hojer Nielsen ve 76. dakikada Patrick Mortensen'in golleriyle 4-2 galip geldi. Kopenhag'ın gollerini 42. dakikada Jens Stage ve 63. dakikada penaltıdan Jonas Older Wind kaydetti.

Bu sonuçla Kopenhag'ın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde bitime iki hafta kala Aarhus 63 puanla ikinci, Kopenhag 62 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.