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Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'ye teşekkür etti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin transfer ettiği futbolcusu İrfan Can Kahveci için teşekkür mesajı yayımladı.

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'ye teşekkür etti

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, 2017 yılından beri turuncu-lacivertli formayı giyen ve gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İrfan'ın Türkiye'nin güzide ekiplerinin gündeminde olduğu hatırlatılarak, "Samimi bir diyalog içerisinde olunan tüm camialara teklifleri için teşekkür edilmesinin ardından yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmış ve karar vermiştir." denildi.

Transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılan 25 yaşındaki futbolcu için, "Leipzig ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında üç gol atan, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'e attığı golün ardından verdiği 'Asker selamı'yla hepimizin göğsünü kabartan ve şampiyon ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan İrfan Can Kahveci'ye bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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