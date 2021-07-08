Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? Medusa Darbesi filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon, Dram ve Gerilim dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Medusa Darbesi filmine dair detaylar...

MEDUSA DARBESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Matt Damon, Joan Allen, Brian Cox

MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU

Umulmadık bir zamanda ve şaibeli bir şekilde Çin’in Başbakan yardımcısı, bir çok soru işaretini ardında bırakarak öldürülür. Olay üzerine dört bir koldan gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde birincil zanlı olarak meşhur CIA tetikçisi Jason Bourne belirlenir. Ancak aslında böyle biri yoktur. Bu isim, David Webb adında bir süikastçının takma adıdır. Bir süre sonra kendi adını kullanarak cinayetler işleyen birinin olduğunu anlayan Webb, bu işin orta yerinde bulur kendisini. Bir de üstüne sevdiği kadın kaçırılır. Şimdi casuslar arası, aksiyon dolu bir savaş başlamıştır.