Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler? Medusa Darbesi filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon, Dram ve Gerilim dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Medusa Darbesi filmine dair detaylar...
MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU
Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur.
Şimdi bilinmeyen düşmanı tarafıdan izlenen Bourne hem kolay bir hedef olmadığını hem de becerileri, kararlılığı ve çevikliğiyle hafife alınmayacağını kanıtlamak zorundadır.
MEDUSA DARBESİ OYUNCULARI KİMLER?
Orijinal adı: The Bourne Supremacy
Yapım: 2004
Türü: Aksiyon, dram, gerilim
Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban
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