Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Medvedev: Batı Rusya'ya karşı savaş yürütüyor | Dış Haberler

        Medvedev: Batı Rusya'ya karşı savaş yürütüyor

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı ile olan ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu. Medvedev, Rusya'nın Batı'ya saldıracağına dair söylemlerin saçma olduğunu belirten Medvedev, Batı'nın Rusya'ya karşı tam teşekküllü bir savaş yürüttüğünü ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Batı Rusya'ya karşı savaş yürütüyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı ülkelerle ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

        TASS haber ajansına konuşan Medvedev, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği askeri yardımı işaret ederek "Batı, keşif uydularını ve füzeleri kullanarak Rusya'ya karşı tam teşekküllü bir savaş yürütüyor." dedi.

        Rusya'nın Batı'ya yönelik saldırıda bulunabileceğine ilişkin söylemlerin saçma olduğunu dile getiren Rus devlet adamı, bunun bir dezenformasyon örneği olduğunu vurguladı.

        Medvedev, Rusya'nın Batı'ya yanıt vermesi gerektiğini; ayrıca önleyici hamlelerde bulunmaya ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.

        MEDİNSKİY: 19 ASKERİN CENAZESİNİ TESLİM ALDIK

        Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy ise Rusya'nın Ukrayna'ya 1000 cenazeyi teslim ederken 19 Rus askerinin cenazesini teslim aldığını bildirdi.

        KREMLİN'DEN AÇIKLAMALAR

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya devam eden silah sevkiyatının ödemesini "bazı Avrupalıların" yapacağını belirterek tüm taraflara, Ukrayna'nın doğrudan müzakerelere devam etmesi için baskı yapılması çağrısı yaptı.

        REKLAM

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD'nin Avrupa'ya Ukrayna için silah satma kararını değerlendiren Peskov, "Bu, bir ticaret. Daha önce de silah sevkiyatı vardı. Buradaki soru bunların ödemesini kimin yapacağıdır. Şimdi ödemeyi bazı Avrupalılar yapacak." diye konuştu.

        Fransa ve Çekya gibi ülkelerin söz konusu ödemeyi reddettiğine dair haberleri gördüklerine işaret eden Peskov, "Kimin ne kadar ödeyeceğine dair bazı fikir ayrılıkları olacaktır ancak vatandaşlarına bir şey kalmayacak. Şimdiye kadar Avrupalıların açıkça militarist tutum sergilediklerini görüyoruz." dedi.

        Peskov, Avrupa'nın "savaşın devamını kışkırtmaya yönelik niyet beyanı" yaptıkları yorumunda bulundu.

        Almanya'dan Ukrayna'ya Taurus sevkiyatı ihtimali

        Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Peskov, "(Donald) Trump'ın açıklamalarına göre ABD'nin böyle bir sevkiyatı olmayacak. Almanya'dan çelişkili açıklamalar geldi. Taurus füzelerinin teslimatına ilişkin bazı sağduyu kalıntılarının kendilerini gösterdiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi yapılmasının henüz planlanmadığını kaydeden Peskov, "Böyle bir görüşme hızla ayarlanabilir." ifadesini kullandı.

        Peskov, Ukrayna'ya doğrudan müzakerelere devam etmesi için baskı yapılması konusunda çağrıda bulunup bulunmadıklarına yönelik bir soruya, "Herkese bu çağrıda bulunuyoruz. Mevcut durumda, Trump ve ekibi arabuluculukta ana aktör konumunda. Çok sayıda açıklama ve hayal kırıklığı yaşatıldı. Buna paralel olarak Ukrayna tarafına da baskı yapıldığını umuyoruz." yanıtını verdi.

        *Fotoğraf: Dmitry Astakhov (AP aracılığıyla)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı