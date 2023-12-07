Mega Metal kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? MEGMT Mega Metal halka arz hangi bankalar var? - Borsa Haberleri

Mega Metal kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? MEGMT Mega Metal halka arz hangi bankalar var? - Borsa Haberleri

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Mega Metal halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 7 Aralık tarihi itibarıyla talep toplamaya başladı. Peki, Mega Metal halka arz kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair detaylar...