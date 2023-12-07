Mega Metal halka arz talep topluyor! Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalar var?
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri belli oldu. Hisse fiyatı 28,30 TL olarak belirlenen Mega Metal halka arz 53 milyon lot dağıtımı yapacak. 'MEGMT' BİST koduyla işlem görecek olan Mega Metal 7 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satışa çıktı. Yatırımcılar için "Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, konuyla ilgili bilgiler...
Mega Metal halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 7 Aralık tarihi itibarıyla talep toplamaya başladı. Peki, Mega Metal halka arz kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair detaylar...
MEGA METAL HALKA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri 7-8 Aralık 2023 olarak belirlendi.
MEGA METAL KAÇ LOT VERİR?
Mega Metal, toplamda 53.000.000 TL nominal değerli paylar ile birlikte ek talep gelmesi durumunda 9.750.000 TL lot dağıtımı yapacak. Halka arz izahnamesinde ek satışın bireysel yatırımcılara yapılacağı belirtildi. Ayrıca bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım gerçekleştirilecek.
Bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre olası dağıtım tablosu şu şekilde:
2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)
2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)
3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)
3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)
3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)
4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)
MEGA METAL HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Halka arzda paylar, 28,30 TL sabit fiyattan satılacak. Ayrıca pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Pay talebi için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanılacak.
MEGA METAL HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
MEGA METAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz değil.