Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.930,49 %0,96
        DOLAR 28,9305 %0,10
        EURO 31,2185 %0,29
        ALTIN 1.884,30 %0,02
        FAİZ 38,36 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 22,09 %-0,82
        BITCOIN 43.608,00 %-0,49
        GBP/TRY 36,3787 %0,20
        EUR/USD 1,0777 %0,13
        BRENT 74,98 %0,92
        ÇEYREK ALTIN 3.080,83 %0,02
        Haberler Ekonomi Borsa Mega Metal kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? MEGMT Mega Metal halka arz hangi bankalar var? - Borsa Haberleri

        Mega Metal halka arz talep topluyor! Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalar var?

        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri belli oldu. Hisse fiyatı 28,30 TL olarak belirlenen Mega Metal halka arz 53 milyon lot dağıtımı yapacak. 'MEGMT' BİST koduyla işlem görecek olan Mega Metal 7 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satışa çıktı. Yatırımcılar için "Mega Metal kaç lot verir, hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mega Metal halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. 7 Aralık tarihi itibarıyla talep toplamaya başladı. Peki, Mega Metal halka arz kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair detaylar...

        2

        MEGA METAL HALKA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama tarihleri 7-8 Aralık 2023 olarak belirlendi.

        3

        MEGA METAL KAÇ LOT VERİR?

        Mega Metal, toplamda 53.000.000 TL nominal değerli paylar ile birlikte ek talep gelmesi durumunda 9.750.000 TL lot dağıtımı yapacak. Halka arz izahnamesinde ek satışın bireysel yatırımcılara yapılacağı belirtildi. Ayrıca bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım gerçekleştirilecek.

        Bireysel yatırımcıların katılım sayısına göre olası dağıtım tablosu şu şekilde:

        2 milyon katılımcı: 24 lot (680 TL)

        2,5 milyon katılımcı: 20 lot (566 TL)

        3 milyon katılımcı: 16 lot (453 TL)

        3,2 milyon katılımcı: 15 lot (425 TL)

        3,5 milyon katılımcı: 14 lot (396 TL)

        4 milyon katılımcı: 12 lot (340 TL)

        4

        MEGA METAL HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Halka arzda paylar, 28,30 TL sabit fiyattan satılacak. Ayrıca pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Pay talebi için ilgili kurumların halka arz talep giriş ekranı kullanılacak.

        5

        MEGA METAL HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Galata Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        6

        MEGA METAL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. katılım endeksine uygun bir halka arz değil.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Merkez'in toplam rezervleri rekor kırdı
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        KKM'de fren
        KKM'de fren
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük