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        Haberler Dünyadan Megan Fox doğmamış bebeğine yazdığı şiirle veda etti - Magazin haberleri

        Megan Fox doğmamış bebeğine yazdığı şiirle veda etti

        Şarkıcı Machine Gun Kelly ile aşk yaşayan ABD'li oyuncu Megan Fox, 'Pretty Boys Are Poisonous' adlı kitabında düşük yaptığını anlattı. Fox, doğmamış bebeğine yazdığı şiirle veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 09:36 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:36
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        'Midnight In The Switchgrass' filminde tanıştığı Machine Gun Kelly ile birlikteliğini sürdüren Megan Fox, 'Pretty Boys Are Poisonous' adlı şiir kitabıyla gündeme geldi. Fox, kitapta anne olmanın heyecanını yaşarken düşük yaptığını ve bebeğini kaybettiğini ifade etti.

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        "VEDA ETMEK ZORUNDAYIM"

        Megan Fox, kitabında, "Yatağınızın yanında bir ultrason fotoğrafı var. 10 hafta ve bir günlük bir bebek ama şimdi veda etmek zorundayım. Gözlerimi kapatıyorum ve seni içimden söküp, alırlarken göğsümde sıkıca tuttuğumu hayal ediyorum. Her türlü bedeli öderim. Lütfen söyleyin; ruhu için gereken fidye nedir?" satırlarına yer verdi.

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        ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

        2010 - 2022 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Brian Austin Green ile evli kalan Megan Fox'un Noah Shannon, Bodhi Ransom ve Journey River adında üç oğlu bulunuyor.

        Fotoğraflar: AP

        #Megan Fox
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