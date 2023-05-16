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Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim 

Megan Fox, dış görünümüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu kendisini başkalarının gördüğü gibi görmediğini açıkladı: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim 

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  • Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - Magazin haberleri

    Birçok kişiye göre dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Megan Fox (37), kendisini başkalarının gördüğü gibi görmüyor. Sports Illustrated'ın bikini özel sayısında dış görünümüyle ilgili düşüncelerini dile getirdi. 
  • Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - Magazin haberleri

    Megan Fox, kendi ruh dünyasıyla ilgili itirafında dismorfik bozukluğu olduğunu açıkladı. Yani açıklamak gerekirse, beden dismorfik bozukluğu, aslında kişinin dış görünüşüyle ilgili herhangi ciddi bir sorunu olmasa da zihninin sürekli o ayrıntıyla meşgul olması ve kusurlu göründüğüne inanması olarak özetlenebilir. Kısacası ABD'li oyuncu, kendini dışarıdan bakanların gördüğü gibi görmüyor.
  • Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - Magazin haberleri

    "KENDİMİ SEVMEK İÇİN BİR YOLCULUKTAYIM"

    Megan Fox, konuyla ilgili "Hayatım boyunca asla vücudumun sevdiğim bir noktası olmadı. Asla" dedi. Fox, sonra da kendini sevmek için bitmeyen bir yolculuk içinde olduğunu sözlerine ekledi. Fox, bu durumun aslında çocukluğundan bu yana devam ettiğini gizlemedi. Oyuncu, daha o zamanlarda kendi vücuduyla ilgili takıntıları olduğunu söyledi.
  • Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - Magazin haberleri

    Ancak Megan Fox'un söylediklerine göre böyle düşünüp hissetmesinde yetiştiği çevrenin herhangi bir etkisi yok. Fox, bu konuyla ilgili "Bu kesinlikle çevresel bir durum değil. Ben dindar bir çevrede büyüdüm. Ki o çevrede bedenler kabul bile edilmezdi" dedi.
  • Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - Magazin haberleri

    KENDİNE GÜVENSİZ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

    Megan Fox, daha önce de görüntüsüyle ilgili düşüncelerini samimi bir şekilde itiraf etmişti. Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte verdikleri röportajda, görüntüsüyle ilgili kendine güvensizlikleri olduğunu ifade etmişti.
  • Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - Magazin haberleri

    Fox, "Bir insana bakarız ve onun çok güzel olduğunu düşünürüz. Ve hayatının ne kadar kolay olduğunu. Ama o beğendiğiniz kişilere sorarsanız onlar kendilerini hiç de öyle görmezler" demişti.
  • Megan Fox: Vücudumu hiçbir zaman beğenmedim - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK ANNESİ 

    Megan Fox, meslektaşı Brian Austin Green ile 2010'da evlenmişti. Çift, iki çocuğun ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. Ancak tam da "ayrılık" haberi basına yansımışken, Fox bir ödül törenine katılarak, hamile olduğunu gözler önüne sermişti.

    Megan Fox ile Brian Austin Green, üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından evliliklerine bir şans daha vermişti ama işler yine yolunda gitmemişti. Fox ve Green, geçtiğimiz 2021'de boşanmıştı. İkilinin; Bodhi, Journey ve Noah adında üç çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AP, Mega, Avalon, Reuters

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