Megapol Group'tan 400 milyon dolarlık yatırım

Bugüne kadar Karşıyaka'da Mavi Kule (1999), Pasaport'ta Heris Tower (2001), Bayraklı'da Sunucu ve Martı Plazalar (2009), Alsancak'ta Kordon Kule (2011), Bayraklı'da Megapol Tower (2012) ve Halkapınar'da Çarşı Kule (2018) projelerini hayata geçiren Megapol Group, şimdi de 400 milyon dolarlık harcamayla İzmir'e 9. büyük yatırımını gerçekleştiriyor.

“İzmir Gibi Çok Sesli, Çok Renkli” sloganıyla yapımı süren ve 200 bin metrekarelik alana yayılan yeni projede şunlar yer alıyor:

Rezidans ve ofislerin bulunduğu 3 büyük kule...

Az katlı (3-4 ve 5 kat) 7 apartman...

11 bloğu kapsayan katlı mağazalar...

54 kafe-restoran ve alışveriş dükkanı...

330 metre uzunluğunda çarşı caddesi...

1.450 adet kapalı-açık otopark...

Açık - kapalı havuz...

Kültür, sanat ve spor merkezleri...

Megapol Group Başkanı Selim Gökdemir, projenin İzmir'in en sağlam yapıları arasında yer alacağını belirterek, “Depreme karşı sağlamlık en önem verdiğimiz konuların başında geliyor” dedi.

Gökdemir, “Megapol İzmir”de modern zemin iyileştirme teknikleri kullanıldığını, son deprem yönetmeliğine göre inşa edildiğini belirterek, “Zemine 44-65 metre arasında değişen 1613 adet fore ve baret kazık çakılmıştır. 3 metre kalınlığa kadar ulaşan yekpare radye temel sayesinde tüm yük zemine eşit olarak dağıtılmaktadır” diye konuştu.

73 yıllık İzmirli yerel bir şirket olarak biriktirdikleri bilgi ve deneyimlerini, uluslararası ölçütlere taşıdıklarını ifade eden Gökdemir, “Güçlü ekonomik yapımız ve modern vizyonumuzla küresel ortaklarla da iş yapma yeteneğine sahibiz. Bu özellikleri ile Megapol Group, küresel ve yerel kavramlarının sentezi olan “küyerel” bir yatırım grubudur” diyerek, İzmir'in kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.