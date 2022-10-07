Tarkan, 15 Haziran 2017'de yeni albümü "10"'u DMC Müzik'ten yayınladı. 17 Şubat 2022 tarihinde "Geççek" isimli single'ını yayımladı. Tarkan'ın bu şarkısı yayınlandıktan sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video oldu.