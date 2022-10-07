Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

Tüm dünyada şarkılarıyla tanınan Megastar lakaplı Tarkan, cidden isminin hakkını veriyor! Tarkan; kıvrak dansları, sahne kostümleri ve şarkılarıyla tam bir ikon! Özellikle kimsenin alışkın olmadığı bir dönemde bir yıldız gibi parlayan Tarkan, Türkiye'nin ilgi odağı olmuştu. Yıllar geçti ve herkes gibi Tarkan da değişti. Her sene başka tarza bürünen Tarkan'ın yıllar içindeki değişimini fotoğrafladık...

ABONE OL
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Tarkan, Yine Sensiz adını verdiği ilk stüdyo albümünü 1992'de, kaset halinde satışa sundu. O meşhur "Kıl Oldum" parçasıyla büyük bir çıkış yakaladı.
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Mayıs 1994'te, ikinci albümü "Aacayipsin" Türkiye'de 1996'da; Almanya'da ve Rusya'da 1998'de yayınlandı.
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Tarkan, 1997'de Hitt Müzik adını verdiği kendi plak şirketini kurdu ve aynı yıl üçüncü stüdyo albümü "Ölürüm Sana"'yı yayınlayarak üç buçuk milyon satış elde etti. 
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Bu albümden, "Şımarık" parçası birçok ülkenin ulusal listesine giriş yaptı; Fransa, Hollanda, İsveç ve İsviçre'de 3; Norveç'te 2; Belçika'da 1 numaraya yükseldi.
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Tarkan, 1998'de Universal Music Group ile anlaşma imzaladı. Aynı yıl Tarkan, adını verdiği toplama albümü Fransa, Arjantin, Rusya ve Hollanda dâhil olmak üzere birçok ülkede yayınladı.
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    "Tarkan" isimli toplama albüm, dünya genelinde bir buçuk milyon satış rakamına ulaştı ve Meksika'dan platin; Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, Kolombiya ve Lüksemburg'dan altın sertifika kazandı.
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Tarkan, Mayıs 2001'de dördüncü stüdyo albümünün çıkış şarkısı "Kuzu Kuzu"'yu single olarak yayınladı; 200 bin kaset ve 500 bin CD satış rakamına ulaştı. Temmuz 2001'de dördüncü stüdyo albümü "Karma" satışa sunuldu.
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Karma albümünün satışı 1.5 milyonu geçti. 
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Şarkıcı, 2002'de "Özgürlük İçimizde" ve "Bir Oluruz Yolunda" şarkılarını single olarak piyasaya sürdü; "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye millî futbol takımına destek amaçlı kullanıldı.
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Tarkan ile Ozan Çolakoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Dudu EP'si, 2003 yazında satışa çıktı. Türkiye dışında Ukrayna, Rusya ve Japonya'da raflarda yerini aldı. 
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Nisan 2006'ya gelindiğinde uzun süren çalışmalar sonucunda hazırlanan ilk İngilizce Tarkan stüdyo albümü Come Closer, 7 Nisan 2006'da piyasaya sürüldü, toplamda 15 şarkıya yer verildi. 
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Albüm, Almanya Albüm Listesi'nde 18, İsviçre Albüm Listesi'nde 43, Avusturya Albüm Listesi'nde 50 numaraya kadar yükseldi; Türkiye'deki satış rakamı 110.000 olarak açıklandı. Albümün ikinci single'ı "Start the Fire", Ağustos 2006'da yayımlandı.
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    3 Aralık 2007'de, altıncı Tarkan stüdyo albümü "Metamorfoz" satışa sunuldu. Satış rakamı ilk ayında 200.000 olarak tespit edilen albümdeki "Vay Anam Vay", "Pare Pare", "Arada Bir" ve "Dilli Düdük" şarkılarına klip çekildi.
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Temmuz 2010'da, yedinci Tarkan stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz yayımlandı ve toplam 355.000 sattı. 11 Mart 2016 tarihinde Tarkan'ın dokuzuncu stüdyo albümü olan "Ahde Vefa" piyasaya sürüldü. 

     
  • Megastar Tarkan'ın eşsiz tarzının yıllar içindeki değişimini inceliyoruz!

    Tarkan, 15 Haziran 2017'de yeni albümü "10"'u DMC Müzik'ten yayınladı. 17 Şubat 2022 tarihinde "Geççek" isimli single'ını yayımladı. Tarkan'ın bu şarkısı yayınlandıktan sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen 2. video klip ve en çok beğeni alan 1. video oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.