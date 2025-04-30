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        Haberler Dünyadan Meghan Markle, eşi Prens Harry'nin kendisine nasıl hitap ettiğini açıkladı: Lakabı 'M' - magazin haberleri

        Meghan Markle, eşi Prens Harry'nin kendisine nasıl hitap ettiğini açıkladı

        Meghan Markle, eşi prens Harry ile birbirlerine nasıl hitap ettiklerini açıklarken, bu takma adların nedenini de anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:17
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        Meghan Markle, daha önce Netflix realite dizisi 'With Love, Meghan'da eşine Harry'nin baş harfi ile sadece 'H' (eyç) diye seslendiğini açıklamıştı. Jamie Kern Lima'nın podcast'ine katılan 43 yaşındaki Sussex Düşesi, 40 yaşındaki eşi Prens Harry'ye sadece adının baş harfiyle hitap etmesinin gerekçesini anlattı.

        İlişkilerinin başlarında Harry ile birlikteliğini gizli tutmak için bu hitabı seçtiğini söyleyen Markle, "Kiminle flört ettiğimi söyleyemezdim çünkü o, ilişkimizi gizli tutuyordu. Yani böylece birbirimize sadece harfle hitap ettik" dedi.

        O zamandan beri Harry'nin de kendisine sadece 'M' diye hitap ettiğini söyleyen Markle, bu hitabı sadece eşinin değil, yakın arkadaşlarının ve aile üyelerinin de kullandığını belirtti. Markle, "Takma adları çok seviyorum. Takma adlara bayılıyorum" diye ekledi.

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        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #lakap
        #takma ad
        #kraliyet
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