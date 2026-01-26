Habertürk
        Haberler Dünyadan Meghan Markle ile Prens Harry'nin filmi Sundance'ta

        Meghan Markle ile Prens Harry'nin filmi Sundance'ta

        Meghan Markle ile Prens Harry, yapımcısı oldukları 'Cookie Queens'in Sundance Film Festivali gösterimine katıldı

        Giriş: 26.01.2026 - 14:02 Güncelleme: 26.01.2026 - 14:02
        Filmleri Sundance'ta gösterildi
        Prens Harry ile Meghan Markle, belgeselleri 'Cookie Queens'in Sundance Film Festivali'ndeki galasına katıldı. Çift, Sundance'ın rahat ve karlı festival ortamına uygun olarak gündelik ve rahat kıyafetler içindeydi.

        Filmin yapımcılığını Archewell Productions adlı şirketleri aracılığıyla üstlenen Meghan Markle ile Prens Harry, önceki akşam filmin özel gösterimine katıldıktan sonra dün de galaya sürpriz bir katılım gerçekleştirdi.

        Alyssa Nahmias'ın yönettiği 'Cookie Queens', dört kız izcinin, izcilerin ikonik kurabiye sezonunda en çok satanlar arasına girme yarışını, çocukluktaki hırsları, girişimciliği ve büyümenin getirdiği baskıları keşfetmek için kullanmalarını konu alıyor.

        Meghan Markle, gösterim öncesinde sahneye çıkarak izleyicileri şaşırttı. Festival yöneticilerinden Kim Yutani tarafından "Çok özel bir konuk" olarak tanıtıldıktan sonra, Markle sahneye çıktı ve kürsüde konuştu.

        "Eşim ve ben ve Archewell Productions olarak, 'Cookie Queens'i destekleyebildiğimiz ve yüceltebildiğimiz için çok gururlu ve ayrıcalıklı hissediyoruz" diyen Meghan Markle; "Muhtemelen festivalin en şirin filmi, ama aynı zamanda iddialı bir şekilde şunu da söyleyeceğim: Amerikan geleneği olan ve nostaljiye dayanan bir şeyin en güçlü ve anlamlı tasvirlerinden biri" ifadesini kullandı.

