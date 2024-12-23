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        Haberler Dünyadan Meghan Markle'ın hayatından ilhamla yeni dizi geliyor - magazin haberleri

        Meghan Markle'ın hayatından ilhamla yeni dizi geliyor

        Meghan Markle'ın hayatından esinlenen yeni dizi geliyor. Dizi, 'Emily in Paris' ile 'the Crown'un karışımı şeklinde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:52
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        Bir zamanlar ABD'de dizi oyuncusuyken mesleğini bırakıp Prens Harry ile evlenen ve 'Sussex Düşesi' olan ardından eşiyle birlikte kraliyet görevlerini bırakıp iki çocuklu bir anne olarak ABD'de hayatını sürdüren Meghan Markle'ın hayatından ilhamla yeni bir dizi çekilecek.

        Eşi Prens Harry ile birlikte konu oldukları 'Harry&Meghan' belgeseliyle adından söz ettiren, yeni yılda dijital platformda bir yemek programı yayınlanacak olan Meghan Markle'ın hikâyesi, biyografi yazarı Omid Scobie'nin kaleminden çıkacak diziye ilham verdi.

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        Yazara yakın bir kaynağa göre dizi, 'Emily in Paris' ile 'The Crown'ın karışımı şeklinde olacak.

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        Daily Mail Gazetesi, biyografi yazarının en az 3 ila 5 yıllığına Los Angeles'a taşınmaya karar verdiğini; evinin, Meghan Markle ve Prens Harry'nin Montecito'daki malikanesine sadece iki saatlik mesafede olduğunu yazdı.

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        Scobie, 2020'de Markle ve Prens Harry hakkında 'Finding Freedom' (Özgürlüğü Bulmak) ve 2023'te 'Endgame' (Son Oyun) adlı iki kitabı yazdı.

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        Meghan Markle ve Prens Harry 2018'de evlendi ve 2019'da ilk çocukları Archie, İngiltere'de dünyaya geldi. Çift, kraliyet hayatını bırakacaklarını açıkladıkları 2020'nin başlarına kadar Londra'da yaşadı, daha sonra ABD'ye taşındı. Kızları Lilibet, 2021'de ABD'de dünyaya geldi.

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        Çift, Spotify ve Netflix ile anlaşmalar yaptı. American Riviera Orchard adında bir marka çıkaran Meghan Markle, yakında yemek pişirmenin, bahçeciliğin zevkli yanlarını anlatan bir program sunacak.

        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #dizi
        #meghan markle dizi
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