Meghan Markle'ın hayatından ilhamla yeni dizi geliyor

Bir zamanlar ABD'de dizi oyuncusuyken mesleğini bırakıp Prens Harry ile evlenen ve 'Sussex Düşesi' olan ardından eşiyle birlikte kraliyet görevlerini bırakıp iki çocuklu bir anne olarak ABD'de hayatını sürdüren Meghan Markle'ın hayatından ilhamla yeni bir dizi çekilecek.

Eşi Prens Harry ile birlikte konu oldukları 'Harry&Meghan' belgeseliyle adından söz ettiren, yeni yılda dijital platformda bir yemek programı yayınlanacak olan Meghan Markle'ın hikâyesi, biyografi yazarı Omid Scobie'nin kaleminden çıkacak diziye ilham verdi.