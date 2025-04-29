Meghan Markle kraliyet görevlerini bıraksa da 'majesteleri' olmaktan vazgeçmiyor

Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bırakmış olmasına rağmen kendisine 'majesteleri' ünvanından vazgeçmediği ortaya çıktı. Prens Harry ile 2018'de evlenen ve 2020'de kraliyet sorumluluklarını bırakarak ABD'ye taşınan Markle'ın, yıllardır aynı 'majesteleri' hitabını, imzasını attığı kartlarda kullandığı ortaya çıktı.

43 yaşındaki ABD'li eski oyuncu Meghan Markle, arkadaşı Jamie Kern Lima'nın 'Majesteleri Sussex Düşesi'nin iltifatlarıyla' notu yazan bir yiyecek paketinin fotoğrafını paylaşmasının ardından tartışma yarattı.

Sözcüsü, Meghan Markle'ın, Kraliçe Elizabeth ile varılan 'Megxit' anlaşmasını hiçe saydığı suçlamasını reddetti ve Meghan - Harry çiftinin ticari amaçlarla 'majesteleri' (His/Her Royal Highness) ünvanlarını kullanmadıklarını savundu. Ancak Markle, kendisine yakın bir kaynağın söylediğine göre, bazen arkadaşlarına hitaben ve özel yazışmalarda, kendisinden 'majesteleri' (Her Royal Highness - HRH) olarak bahsediyor.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakmasına İngiliz basını 'Megxit' adını takmıştı

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Kraliyet yorumcusu ve biyografi yazarı Ingrid Seward; "Kraliçe, majesteleri'ni kaldırmadı ancak kullanmamalarını söyledi. Sanırım Kraliçe Elizabeth hayatta olsaydı çok incinirdi. Çünkü bu konuda çok hassastı. Bunun doğru bir biçim olduğunu düşünmezdi" dedi.