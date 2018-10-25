Meghan Markle Kraliyet turunda elbisesinin etiketini çıkarmayı unuttu
25.10.2018 - 09:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde üyesi Meghan Markle ile Prens Harry Kraliyet turuna devam ediyor. Bebek haberinin ardından Avustralya ve Fiji'yi ziyaret eden Markle, Tonga'ya ulaştı. Meghan Markle kırmızı elbisesiyle İngiliz basınının gündemine oturdu
1
1|38
Mayıs ayında dünyaevine giren Meghan Markle ile Prens Harry, bebek haberinin hemen ardından uluslararası temaslara başladı.
2
2|38
Avustralya ve Fiji'den sonra Tonga'ya inen Kraliyet çifti, sempatik tavırları ve kıyafet tercihleriyle göz kamaştırdı.
3
3|38
Ancak Sussex Düşesi Markle'ın kırmızı elbisesindeki detay İngiliz basını ve ajansların gözünden kaçmadı.
4
4|38
Self-Portrait markasına ait bir elbise giyen Markle, yoğun programdan olacak ki elbisesinin etiketini çıkarmayı unuttu.
5
5|38
Çiftin Fiji'den Tonga'ya geldiği ve uçakta kıyafet değiştirmek zorunda kaldıkları açıklandı.
6
6|38
Bu arada kısa süre önce duyurulan hamilelik haberinden kısa süre sonra Meghan Markle'ın iyice belirginleşen karnı gözlerden kaçmadı.
7
7|38
Fua'amotu Havalimanı'nda Tonga Prensesi Angelika Latufuipeka tarafından karşılanan çiftin Kraliyet turundan görüntüleri ise şöyle...
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.