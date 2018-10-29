Prens Harry ile Meghan Markle, 19 Mayıs'ta St. George Kilisesi’nde gerçekleşen düğün ile dünya evine girdi. Ancak düğün ile ilgili haberler İngiliz basınında yer etmeye devam ediyor. Son olarak Prens Charles'a yakınlığıyla bilinen Robert Jobson, çiftin düğününü gündeme taşıdı. Jobdon, kitabında özellikle de Prens Harry'nin gergin anlar yaşadığını iddia etti
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çiçeği burnunda çifti Meghan Markle ile Prens Harry hem İngiliz hem de dünya basını tarafından takip ediliyor.
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Bebek haberinin ardından Avustralya ve Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda'dan oluşan Kraliyet turuna devam eden Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğün hazırlıkları aylar sonra tekrar gündem oldu.
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Prens Charles'a yakınlığıyla bilinen biyografi yazarı Robert Jobson'ın kaleme aldığı Charles At Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams (Charles 70 Yaşında: Düşünceler, Umutlar ve Düşler) adlı kitabı Kraliyet Ailesi ile ilgili bilinmeyenleri gözler önüne serdi.
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Prens Charles'ın 70'inci doğum günü anısına yazılan kitapta Lady Diana'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a kadar Kraliyet Ailesi'nin gözde isimleri ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.
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Kitapta Prens Harry'nin Meghan Markle ile evliliği öncesinde yaşadığı gerilimden de bahsedildi. Kitaba göre çift, düğüne haftalar kala oldukça gergin zamanlar geçirdi. Hatta çift, gerginliklerini üzerlerinden atmak için ünlülerin akupunktur uzmanı Ross Barr'dan randevu aldı.
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Ancak Prens, Markle'dan biraz daha gergindi. Jobson'ın kitabında yer alan iddiaya göre Prens Harry, düğün hazırlıkları sırasında saray çalışanlarına karşı sesini yükselterek ve sert bir tonda "Meghan ne istiyorsa alacak" diye son noktayı koydu.
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Kitapta Prens Harry ve William'ın tıpkı anneleri Prenses Diana gibi değişken ruh hallerine sahip olduğu öne sürüldü.
Kitapta ayrıca Prenses Diana ve Prens Charles'ın evliliğiyle ilgili büyük bir iddiaya yer verildi.
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Jobson'a göre Prens Charles, Diana ile aralarında uyumsuzluklar olduğunu fark etti. Düğüne çok az bir süre kala 1981 yılında nişanı bozmak istedi. Ancak bir türlü Diana ile yollarını ayırmaya cesaret edemedi.
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Lady Diana ve Prens Charles 1981 yılında dünyaevine girdi ancak 1966 yılında boşandı. Diana boşanmadan bir yıl sonra geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
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