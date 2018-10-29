Meghan ne isterse o olacak!

Prens Harry ile Meghan Markle, 19 Mayıs'ta St. George Kilisesi’nde gerçekleşen düğün ile dünya evine girdi. Ancak düğün ile ilgili haberler İngiliz basınında yer etmeye devam ediyor. Son olarak Prens Charles'a yakınlığıyla bilinen Robert Jobson, çiftin düğününü gündeme taşıdı. Jobdon, kitabında özellikle de Prens Harry'nin gergin anlar yaşadığını iddia etti