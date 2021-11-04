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Haberler Sigorta Trafik Meher Holding'de önemli atamalar
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Meher Holding'de 3 önemli atama

Quick Sigorta Genel Müdürü ve Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ahmet Yaşar, Maher Sigorta Grubu Başkanı olarak görevlendirildi. Maher Grubu’nun CEO’su Levent Uluçeçen, grubun gelecek üç yılda yeni yatırımlara hız vereceğini belirterek büyüme stratejilerine uygun olarak yeni sektörler ve şirketlerin gruba katılmasıyla üst yönetimde yeni görevlendirmelerin ve terfilerin gerçekleşeceğini bildirdi.

Meher Holding'de önemli atamalar
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Enerji ve inşaatla başladığı yatırımlarına önce Quick Sigorta sonra Corpus Sigorta’yı dahil eden Maher Holding, finans sektöründe yeni yatırımlara hazırlandığını daha önce açıklamıştı. 2021 yılının nisan ayında, aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binası bulunan AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin yüzde 100 oranındaki hisselerini de devralan Maher Holding Sigorta Grubu, bu devir işlemi sonrasında şirketin adını MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak değiştirirken Şirketin aktifinde yer alan AND Kozyatağı binasının yeni adı da QUICK TOWER oldu.

'YENİ YATIRIMLARA HIZ VERECEĞİZ'

2021 yılı Haziran dönemi itibariyle yaklaşık 4 Milyar TL’lik varlık ve 750 Milyon TL’lik özkaynak yöneten ve yılsonu itibariyle taşınacağı kendi binasında faaliyetlerine devam edecek olan Maher Grubu’nun CEO’su Levent Uluçeçen, çalışanlarına yaptığı açıklamada, grubun gelecek üç yılda yeni yatırımlara hız vereceğini belirterek büyüme stratejilerine uygun olarak yeni sektörler ve şirketlerin gruba katılmasıyla üst yönetimde yeni görevlendirmelerin ve terfilerin gerçekleşeceğini bildirdi. Atamalarla ilgili bilgi veren Levent Uluçeçen, yeni yatırımların ve atamaların Maher Grubu için hayırlı olmasını diledi.

AHMET YAŞAR, MAHER SİGORTA GRUBU BAŞKANI OLARAK ATANDI

Quick Sigorta Genel Müdürü ve Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ahmet Yaşar, Maher Sigorta Grubu Başkanı olarak görevlendirildi. Quick Sigorta’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür’lük görevleri devam eden Ahmet Yaşar aynı zamanda Corpus Sigorta’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürecek.

STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME BAŞKANI VOLKAN YILDIZ OLDU

2017 yılı ve sonrasında yaptığı yatırımlarla hızlı bir büyüme gerçekleştiren Maher Yatırım Holding’te son olarak CFO olarak görev yapan Volkan Yıldı*, Maher Grubu Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığına atandı. Ahmet Yaşar ve Volkan Yıldız Maher Grup Şirketlerindeki muhtelif yönetim kurulu üyeliği görevlerine de devam edecekler.

CORPUS SİGORTA GENEL MÜDÜR VEKİLİ MURAT ŞİŞLİ

Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Şişli, Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Volkan Yıldız ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2002 yılında mezun olduktan sonra finans, telekom, enerji ve sigorta sektörlerinde iç denetim, risk yönetimi ve finans alanlarında çalıştı. Quick Sigorta’nın kuruluşunda CFO olarak görev yapan Volkan Yıldız, son olarak Maher Yatırım Holding’te CFO görevini sürdürmekteydi. Murat Şişli Saint Michel Fransız lisesi ve 1995 Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin ardından 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde MBA programını bitirdi.

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