Mehmet Akif Üstündağ, sakatlığı bulunan milli voleybolcuların son durumlarını açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong’a giden Filenin Sultanları ile seyahatleri öncesi antrenmanda bir araya geldi.

Karşılaşmalar öncesi oyuncular ve teknik heyete başarılar dileyen Üstündağ ayrıca baş antrenör Daniele Santarelli’nin 43. yaş günü için yapılan pasta kesiminde de yer aldı.

Daha sonra sağlık heyeti ile de toplantı yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili şunları söyledi: