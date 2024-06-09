Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ, sakatlığı bulunan milli voleybolcuların son durumlarını açıkladı - Voleybol Haberleri

        Mehmet Akif Üstündağ, sakatlığı bulunan milli voleybolcuların son durumlarını açıkladı

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kadın Voleybol Milli Takım'ın Milletler Ligi 3. Ayak maçları öncesi sakatlıkları bulunan oyunculardan Hande Baladın ve İlkin Aydın'ın takımla beraber Hong Kong'a geldiğini, menisküs yırtığı bulunan Zehra Güneş'in ise tedavisine Türkiye'de devam edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:34 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üstündağ'dan sakatlık açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milletler Ligi 3. ayak maçları için Hong Kong’a giden Filenin Sultanları ile seyahatleri öncesi antrenmanda bir araya geldi.

        Karşılaşmalar öncesi oyuncular ve teknik heyete başarılar dileyen Üstündağ ayrıca baş antrenör Daniele Santarelli’nin 43. yaş günü için yapılan pasta kesiminde de yer aldı.

        Daha sonra sağlık heyeti ile de toplantı yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili şunları söyledi:

        “ABD’deki maçlarda boynundaki sorun nedeniyle süre alamayan Hande Baladın’ın hiçbir sıkıntısı kalmadı ve 3. ayak karşılaşmalarında süre alabilecek. Orta oyuncumuz Zehra Güneş ise menisküs sakatlığı nedeniyle Türkiye’de kaldı ve 2 hafta tedavisine burada devam edilecek. ABD dönüşü İstanbul’daki antrenman sırasında ayak bileğinde burkulma yaşayan İlkin Aydın, takımla beraber Hong Kong’a gitti ve Tayland’da yapılacak Final Etabı’nda yer alabilmesi için tedavisi yoğun şekilde sürüyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'