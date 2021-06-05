Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazin
ABONE OL

Mehmet Ali Erbil annesi hakkında konuştu: Asla sevemedim!

Jülide Ateş'in sunduğu "40" adlı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, samimi açıklamalarda bulundu. Kötü günleri geride bırakan Erbil, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Mehmet Ali Erbil annesi hakkında konuştu: Asla sevemedim!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çocukluk yıllarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Annesi Yurdagül Eken ile ilişkisini anlatan Erbil, "Bize sahip çıkmadı. Üvey babam kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu. Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için asla sevemedim" ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ ERBİL ANNESİ HAKKINDA KONUŞTU: ASLA SEVEMEDİM

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* 14 yaşıma geldiğimde, üvey baba beni ergen döneme girdiğim için evde istemedi. Annem de çaresiz kaldı, çok sevdiği için saygı duyuyorum, bize sahip çıkamadı. Film gibi... Üvey annem de abimi istemedi. 'Bunlara bir yatılı okul bulalım, konservatuar olur' dediler. İkimizi de konservatuar sınavlarına soktular, ben 14, abim 17 yaşındaydı...

* Kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı, ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allahım ben hiç böyle olmayacağım. Ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim ama hiç dediğim olmadı. Dünya istediğin gibi sürmüyor. Bu arayıştan, bu sevgisizlikten 4 tane eşimden de ayrıldım, annemi sevemedim sonra. Bu benim hatam değil. Annemi bizi üvey babaya ezdirdiği için asla sevemedim.

* Kumar hiçbir şeye mal olmadı. Ne bir ev, ne bir araba kaybettim kumarda. Sahneye çıkardım, onun ücretini alırdım, ayrıca bana orada oyun oynamam için para, fiş verirlerdi, onunla oynardım, kaybedersem bırakırdım. Hiçbir zaman için 'Evimi satayım, arabamı satayım, bağımlı olayım'; hiçbir şeyim olmadı. Çünkü arkada çoluğum çocuğum var. Evlerim barklarım olmazdı, ben ölmeden çocuklarımın her birinin evi var, her birinin hayatını garanti ettim.

Geçtiğimiz günlerde babası Sadettin Erbil ile bir anısına paylaşan Erbil, "Hayal meyal hatırlıyorum, mahallemize sirk gelirdi. Babam rahmetli oraya götürürdü bizi. Hem böyle cambazlar olurdu hem de tiyatrocular ve oyuncular olurdu. O sirklere gitmek küçükken bizim en büyük zevkimizdi. Babam oraya götürürdü, en çok o onu hatırlıyorum ve özlüyorum" şeklinde konuşmuştu.

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Ünlü şovmen, hastaneden çıktıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

- Eşlerim, arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.

- Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.

- Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.

- İlk uyandığımda Muhsine'yi çağırmışım sonra Sezin hastaneye geldi.

- Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.

- O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.

- Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.

- Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.

- Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum.

- Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum.

- Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.

- En yakın arkadaşlarım İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Seda Sayan ve Selçuk Yöntem hastane sürecimde hep yanımda oldu.

- Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum.

4 KEZ EVLENDİ

Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar 4 kez nikah masasına oturdu.

İlk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in evliliği 4 yıl sürdü. Bu beraberlikten kızı Sezin dünyaya geldi.

Ardından kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar ile dünya evine girdi. Ünlü şovmenin bu ilişkisinden de Yasmin dünyaya geldi.

Mehmet Ali Erbil, ardından 2001-2003 yılları arasında Sedef Altıntaş ile birliktelik yaşadı.

Oyuncu, son evliliğini ise Tuğba Coşkun ile gerçekleştirdi. Erbil'in bu evliliğinden de Ali Sadi dünyaya geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Umut Evirgen-Melisa Şenolsun çifti: Her şey yolunda - Magazin haberleri
MAGAZİN'İlişkimiz çok güzel gidiyor'
Boğaç Aksoy'dan haber var! SON DAKİKA: Boğaç Aksoy'un sağlık durumu yeni gelişme
MAGAZİN'Dualarınızı hissediyorum'
Deniz Seki'den olay fotoğraf: Yaz sezonunu terasta açtım - Magazin haberleri
MAGAZİN'Yaz sezonunu terasta açtım'
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesleği ne?
MAGAZİNZuhal Kalaycıoğlu kimdir?
Hande Erçel: Yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor - Magazin haberleri
MAGAZİN'Yataktan çıkmak istemediğim günler oluyor'
İbrahim Tatlıses'in gözyaşları! Aydemir Akbaş... - Magazin haberleri
MAGAZİN'Sen ağlayınca biz de ağlıyoruz'
Özge Özpirinçci hamile! Burak Yamantürk baba oluyor! - Magazin haberleri
MAGAZİNÖzge Özpirinçci hamile
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor mu? - Magazin haberleri
MAGAZİNDemet Özdemir'den 'evlilik' açıklaması
Sinan Tuzcu ve Beyza Kapu evlendi - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncu evlendi
Son dakika: Orkun Işıtmak ile Merve Yorgancılar evlendi - Magazin haberleri
MAGAZİNOrkun Işıtmak evlendi