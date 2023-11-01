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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'den eski aşkına olay sözler! "180 bin lira değerindeki yüzüğü vermedi!"

        Mehmet Ali Erbil'den eski aşkına olay sözler! "180 bin lira değerindeki yüzüğü vermedi!"

        Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisine geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi eden Mehmet Ali Erbil, TikTok üzerinden Serdar Ortaç ile yaptığı canlı yayında ilişkisinin bittiğini açıklamıştı. Ayrılığın ardından açıklama yapan ünlü şovmenin sözleri dikkat çekti!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:59
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        Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi eden Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile açtığı canlı yayında ilişkisinin bittiğini açıkladı.

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        Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde büyük bir tektaş yüzük ile evlenme teklifi etmişti. Ceylan'ın o gün sevincini arkadaşlarıyla paylaşması ve Erbil'e pek yanaşmaması sosyal medyada gündem olmuştu.

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        Mehmet Ali Erbil ayrılık konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli 'Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam' demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil."

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        Gülseren Ceylan paylaşımında "Mehmet Ali Erbil'le yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Buradan toplu cevap olsun. Bir daha da bu konu hakkında konuşmayacağım." dedi.

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        İşte Gülseren Ceylan'ın açıklaması...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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