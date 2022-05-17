Mehmet Ali Erbil'den 'Melike Öcalan' açıklaması

"İyi niyetim suistimal ediliyor!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Bebek'teki bir mekanda kardeşi Mustafa Erbil ve yakın dostlarıyla vakit geçirirken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Erbil, yakın zamanda tiyatro oyununun gerçekleşeceğini söyledi. Mehmet Ali Erbil, dizi teklifleri geldiğini ancak doktorunun da tavsiyesi ile bu tekliflere sıcak bakmadığını ifade etti.

"İYİ NİYETİM SUİSTİMAL EDİLİYOR"

Program formatlarına daha sıcak baktığını sözlerine ekleyen Erbil, son zamanlarda polemik yaşadığı Melike Öcalan ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Ünlü isim, "Yanlış anlaşıldığımı ve iyi niyetimin suistimal edildiğini daha önce de açıkladım. Ben zaten ona takılmıştım, herkese takılıyorum ben. Neden böyle tepkiler geliyor anlamış değilim." açıklamasını yaptı.

NELER OLMUŞTU?

"Quality of Magazine", Cahide Palazzo’da düzenlediği "Quality Ödül Töreni" ile 13. yılını kutlamıştı. Törenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı davete iş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü isim akın etmişti. Gecede sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 40 ödül sahiplerini bulmuştu.

"BİR SANA ELİMİ DEĞDİREMEDİM"

Törene katılan ve ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil'in sunucu Melike Öcalan'a sarf ettiği sözler ise olay olmuştu. Ünlü şovmen, Öcalan'a, "Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." ifadelerini kullanmıştı. Erbil'in esprisi tepki toplamıştı.

"20 YILDIR BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ!"

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmemişti. Öcalan, “Öyle bir şey hiç duymadım ben! Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi.” şeklinde konuşarak, Erbil'e yanıt vermişti.

"HER ZAMANKİ HALİM!"

Ünlü şovmen, konuyla alakalı, "Benim her zamanki halim, espri amaçlı yapılan bir şeydi." diyerek, kendisini savunmuştu.