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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil hakkındaki 'taciz' davasında zorla getirme kararı - Magazin haberleri
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Mehmet Ali Erbil hakkındaki 'taciz' davasında zorla getirme kararı

Klibinde oynadığı şarkıcı Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla, toplamda 8 yıl 10 aya kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil hakkında duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkartıldı. Duruşmada Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil ve asistanı tanık olarak dinlendi

Mehmet Ali Erbil hakkındaki 'taciz' davasında zorla getirme kararı - Magazin haberleri
'Taciz' davasında zorla getirme kararı
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İHA

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i 'taciz' ve 'tehdit' ettiği iddiasıyla 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

"SABAH SAATLERİNDE RAHATSIZLANDIĞI İÇİN GELEMEDİ"

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Mehmet Ali Erbil ve müşteki Ece Ronay Bilir katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki avukatı, müvekkili Ece Ronay Bilir'in yakın zamanda doğum yaptığı için duruşmaya gelemediğini söyledi. Sanık avukatı ise, "Müvekkilim sabah saatlerinde rahatsızlandığı için duruşmaya katılmamıştır. Kendisi düzenli ilaç tedavisi görmektedir. Bir sonraki celse sanığı duruşmada dinlenmek üzere hazır edeceğiz" dedi.

AĞABEYİ VE ASİSTANI TANIK OLDU

Mehmet Ali Erbil'in ağabeyi Mustafa Erbil, duruşmada tanık olarak dinlendi. Erbil, "Mehmet Ali Erbil'in telefonda konuşmalarına şahit oldum, karşı taraftan davet aldığını duydum. Ne ile gideceğini sordum. 'Şoförle git, çok uzak yer, tek başına gitme' dedim. Karşı taraf 'Tek gel' deyince 'Gitme' dedim ve oradan ayrıldım. Benim konuyla ilgili başka bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

"BU GECE KOYNUMDA YAT' DİYE MESAJ ATTIM"

Tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil'in asistanı Nuray Kaya, "Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e Instagram üzerinden ulaşarak klibinde oynaması için teklif götürdü. Mehmet Ali Erbil teklifi kabul etti, ilk klip çekildi. İkinci klibin çekiminin bitiminde ekip olarak yemeğe davet ettiler, sonra vazgeçtiler. Ece Ronay tek başına gelmesini istedi, ben 'Tek başınıza gitmeyin' dedim. 'Asistanınızı da getirmeyin' dedi. Ben de 'İstiyorsa kendisi gelsin' dedim. Mehmet Ali Bey bana, Ece Ronay'ın kendisini çağırdığı, uygunsuz fotoğraf attığını söyledi. Ben de telefonu aldım. 'Çok istiyorsan sen gel bu gece koynumda yat' diye mesaj attım. Müşteki devamında birkaç uygunsuz fotoğraf daha yolladı. Ertesi gün ise mesajları ifşa etti" diye konuştu.

Mahkeme hakimi, tanığa, 'Bu akşam sizin yanınızda uyumak istiyorum' mesajını kimin yazdığını sordu. Tanık ise "Bu mesajı ben yazdım. Sürekli Mehmet Ali Bey'i çağırıyordu, bunun üzerine Mehmet Ali Bey 'Böyle bir mesaj yaz' dedi, ben de yazdım. Mesaj yazmamı Mehmet Ali Bey talep etti" şeklinde konuştu.

MEHMET ALİ ERBİL HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Tanık beyanlarının ardından ara kararını oluşturan mahkeme, duruşmaya gelmeyen Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in 'elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.

Fotoğraflar: AA, İHA, Instagram,

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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