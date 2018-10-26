Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden ve oyuncularından Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmıştı. Maslak’ta kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alınan Erbil’in, kaburgalarında kırık olduğu ve kırıklardan birinin akciğer zarına battığı tespit edilmişti.

Yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorlar bugün Mehmet Ali Erbil'i uyandırdı. Ünlü şovmen Erbil'in konuşabildiği öğrenildi.

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