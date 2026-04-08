        Mehmet Ali Erbil ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil ortaya çıktı

        Beş gün önce kaybettiği annesi Yurdagül Eken'in cenazesine katılamayan Mehmet Ali Erbil, günler sonra paylaşımda bulundu

        Giriş: 08.04.2026 - 14:48
        Günler sonra ortaya çıktı

        Bir süre önce kalça kemiğini kıran ve sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, geçtiğimiz hafta 91 yaşında hayata veda etmişti. Erbil, acı haberi "Canım annemizi 91 yaşında kaybettik, Başımız sağ olsun" ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurmuştu.

        Ünlü şovmenin annesi dört gün önce İzmir'de sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Erbil'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle annesinin İzmir'deki cenazesine katılamadığı öğrenilmişti.

        Erbil, annesini kaybettikten günler sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erbil, arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafını yayımladı.

        "ANNEMİ ASLA SEVEMEDİM" DEMİŞTİ

        Ünlü şovmen, daha önce katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair açıklamalar yapmış ve annesine olan kırgınlığını dile getirmişti. Erbil, "Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam, bir komşumuz vardı ona yıkattırırdım. El alemin adamına bizi ezdirdiğini görüyorum, bu çok acı bir şey. Bir televizyon programında bahsettim, küstü bana, konuşmuyor. Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim asla" ifadelerini kullanmıştı.

