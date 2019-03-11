Mehmet Ali Nuroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları magazin severler tarafından merak konusu oldu. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat karakterini canlandıran ünlü oyuncunun diziden öldürülerek çıkarılacağı iddia edildi.

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

7 Eylül 1979 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ali Nuroğlu, tiyatro sinema ve dizi oyuncusu.

Nuroğlu ODTÜ felsefe bölümünde üç yıl eğitim görmesinin ardından burayı bırakarak Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi. Daha okul bitmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sahnelediği oyunlarda görev aldı. Bu sıralarda Semih Sergen'in asistanlığı yaptı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya dizisinde oynamak amacıyla İstanbul'a geldi. 12 Eylül öncesi döneminin farklı bir bakış açısıyla anlatıldığı dizide, devrimci Mehmet karakterini canlandırdı. Daha sonra Zincirbozan filminde ise Reis lakaplı Ülkücü bir genci canlandırmıştır. Daha sonra aynı ekiple Kurtuluş savaşını anlatan Kırık Kanatlar dizisinde rol aldı.