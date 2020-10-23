Mehmet Altıparmak: Topuğun ucundan ofsayt verilmiş...

"Topuğun ucundan ofsayt verilmiş..." 0:00 / 0:00

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 0-0 biten Göztepe mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına isyan eden tecrübeli çalıştırıcı futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmak istediklerini ancak maçın sürekli durduğunu dile getirdi. Altıparmak'ın açıklamaları şöyle:

"Maçtan öncede söyledim, biz rakibe bakmadan kendi oyunumuzu oynamaya çalışan, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmaya çalışan bir ekibiz. Oynamaya çok çalıştık ama karşımızda daha çok defansif ve her pozisyonda yerde yatan bir rakip vardı. Kötü de oynayabilirsin ama böyle yapmayalım. Kendim olursam da eleştiririm. Biz yapmayacağız"

PENALTI VE OFSAYT AÇIKLAMALARI

"Maçın başından sonuna kadar çok istedik. Golü izlediğimizde çizgi davası her zaman konuşulan şey, topuğun ucundan ofsayt verilmiş ama çözemedik"

"Penaltımız var incelendiğinde Aytaç'a yapılan penaltı var. Golü atmış olsaydık belki rakibimiz de açılmış olacaktı. Son 15 dakika tempoyu yükselttik o arada da golü bulabilirdik. Biz bir şeyler üretmeye çalıştık ama bugün golü bulamadık"

"Golü bulamadığımızda da rakibimizin ne yapmak istediğine müsaade etmiş olduk. Mücadele ve istek anlamında her şey iyiydi, gol atsak farklı olurdu"

49 DAKİKA VURGUSU

"İzleyenler sıkılmış da olabilir, top oyunda 49 dakika kalmış. Belki de ligin en az süresidir bu. Eksikliklerimizi çalışarak gidereceğiz, ilk haftadan beri oynadığımız oyunu iyileştirerek devam edeceğiz"

AYTAÇ VE YUSUF DA İSYAN ETTİ

Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan da mücadelenin ardından penaltı pozisyonla ilgili konuştular. Aytaç Kara ""Penaltı pozisyonu var. Devrede izledik, maç sonu izledik, telefonlar geldi. O kadar baktılar, vermediler. Canları sağ olsun" ifadelerini kullanırken Yusuf Erdoğan ise "İlk yarının sonunda çok net bir penaltı pozisyonu vardı, onu da izleyeceğiz. Çok net olduğunu söylediler" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kasımpaşa'nın geçersiz sayılan golü ve penaltı pozisyonu da tartışma yarattı. Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle:

"Hakemlerimiz bu açıdan ofsaytı nasıl anladı anlamış değilim"

"Bu ne ya böyle ofsayt mı olur"

"Bu pozisyonun neresi ofsayt? Zorbay Küçük'e bir gözlük hediye edelim"

"Orta sahada güle oynaya çalacağı faulü, ceza sahasında veremeyen hakemlerimiz..."

"10 dakika izleyip veremediler bu penaltıyı"

"Penaltı bu adam tutup bastırmış"