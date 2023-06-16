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Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği sona eren Mehmet Aslantuğ, boşanmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu ayrılık süreciyle ilgili itiraflarda bulundu

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  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık eşi Arzum Onan ile boşanmaları konusunda yeni açıklamalarda bulundu.
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 30 Mayıs'ta Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında duruşmaya el ele gitmişti.
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncunun boşanmasından günler sonra adının aşk dedikodularına karışması büyük yankı uyandırdı. Gözde Akpınar ve Mehmet Aslantuğ bu iddiaları yalanladı.

     
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    "TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

    Gözde Akpınar, Mehmet Aslantuğ ile birlikte olmadığını belirterek iddia sahibi kişiye tazminat davası açacağını dile getirdi; "Pazartesi ne yapacaksın deseler, tazminat davası açacağım aklıma gelmezdi. Hayat biz planlar yaparken, başımıza hangi saçmalığın geldiğidir. Dünya maalesef kötü ve gerzek insan dolu. Neyse kalın sağlıcakla" sözleriyle çıkan iddiaları sert bir dille yalanladı.
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    MEHMET ASLANTUĞ: HANIMEFENDİYİ TANIMIYORUM

    Gözde Akpınar'ın ardından Mehmet Aslantuğ da açıklama yaptı. Gözde Akpınar'ı tanımadığını söyleyen Aslantuğ şu ifadeleri kullandı: Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası / mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş, haber olmuş!

    Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere...
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!

    Oysa daha dün “Siyaset değil, haysiyet mücadelesi” diye TİP’in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım.

    “Haysiyetsizlik”, “şeref” in taammüden katilidir!

    Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor.
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    "ARTIK KARI-KOCA GİBİ HİSSETMİYORUM" DEDİ

    Yaşananların ardından Mehmet Aslantuğ, yeni bir açıklama yaptı.
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    Ayrılığın perde arkasını anlatan ünlü oyuncu, "Biricik sevgili Arzum’u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: 'Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı-koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum' Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette" dedi.
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    Eski eşine küskün davranmadığını da vurgulayan ünlü oyuncu, "Sadece şunu söyledim: 'Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara' Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak. Lütfen bana; ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/ başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım. Sevgi ve selamlarımla" ifadelerini kullandı.
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    "BOŞANMAYI TALEP EDEN MEHMET OLDU"

    Arzum Onan 6 Haziran'da şu açıklamayı yapmıştı: 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil ‘psikolojik şiddet’, her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez” dedim.
     
    Boşanma sürecini de; başta oğlumuz, sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için ilave duygusal yüklere dönüştürmemek adına böyle tarif ettim.
  • Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ ayrılığın perde arkasını anlattı - Magazin haberleri

    Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.
    29 Mayıs boşanma tarihimiz dışındaki bu yalan iddialar alenen kötü niyet barındırmakta, amaçlı yapılmaktadır.
     
    Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!
     
    Sevgiyle, sükunetle…

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