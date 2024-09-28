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        Haberler Magazin Mehmet Aslantuğ ile Levent Özdilek arasında buz gibi hava esti

        Mehmet Aslantuğ ile Levent Özdilek arasında buz gibi hava esti

        Adana'da düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde Mehmet Aslantuğ ile Levent Özdilek arasında soğuk rüzgârlar esti. Ünlü sanatçılar arasında yaşanan gerginlik festivalin gündemine oturdu. İkili, tüm ilgileri üzerine toplarken gerginliğin sebebinin ne olduğu tartışma konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 23:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 23:10
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        Buz gibi hava esti
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        Adana'da 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde esen soğuk rüzgârlar dikkatlerden kaçmadı. Levent Özdilek ile Mehmet Aslantuğ arasındaki mesafe büyük merak uyandırdı.

        31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi, alışveriş merkezinin performans gösteri alanında yapıldı. Törende oyuncu Demet Akbağ ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan alırken oyuncu Uğur Polat, ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı. Bu yılki tören sadece ödüllerle değil, sahnede yaşanan soğuk rüzgarlarla gündem oldu.

        Onur ödülleri gecesinde, iki usta oyuncu Levent Özdilek ile Mehmet Aslantuğ arasındaki gerilim, tüm davetlilerin dikkatini çekti. Gecenin büyülü atmosferinde, Aslantuğ'un Özdilek'e doğru uzattığı kollar, adeta boşlukta kaldı. İkilinin arasındaki bu gergin selamlaşma, festivalin perde arkasında neler olup bittiğine dair merak uyandırdı. Özdilek'in, Aslantuğ'un samimi sarılma girişimine verdiği mesafeli yanıt, festival izleyicilerinin aklında soru işaretleri bıraktı. Birçok kişi bu beklenmedik durumu sosyal medyada tartışırken, festivalin ışıltılı atmosferi bir an için yerini buz gibi bir havaya bıraktı.

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        #Mehmet Aslantuğ
        #Levent Özdilek
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