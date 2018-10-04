Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, kadınların yaşam mücadelesini bronz, ahşap, mermer, metal ve cam gibi farklı malzemelerden ürettiği yapıtlarında dile getiren Onan’ın, kadının kendi rızası ya da baskıyla sıkıştığı, üzüldüğü, gözyaşı döktüğü yere, kendine işaret etmek, dokunmak arzusuyla oluşturduğu sergisi 3 Ekim -14 Ekim tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi / Sarnıç Galerilerde açık olacak.

"EŞİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Onan, "Bu benim ikinci sanatsal çalışmam. Bu çalışma üzerinde 5 yıldır çalışıyorum. Çok heyecanlıyım. Bu süre içerisinde en büyük destekçim eşim oldu" dedi.

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