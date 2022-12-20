Mehmet Demirkol, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini yorumladı: "Bunlar sıra dışı adamlar"

Gazeteci ve futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Teke Tek' programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Demirkol, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 Dünya Kupası ile Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Dünya Kupası'nın beklenenden fazla ilgi çektiğini belirten Demirkol, "Dünya futbolu bir krizde. 15-17 yaşından küçükleri futbola çekmek zor. Kimse futbol seyretmiyor. Bu Dünya Kupası'nda müthiş bir ilgi oldu. Gençlerden talep oldu, futbol kazandı bu anlamda. 4 milyar kişinin finali seyrettiği söyleniyor. Çok tartışmalı bir kupaydı. Bence Katar için de bir zafer bu." dedi.

"EN İYİ FİNALDİ" Arjantin ile Fransa arasında oynanan final maçının kupa tarihindeki en iyi final olduğunu dile getiren Mehmet Demirkol, "Final bence en iyiydi, kendi içindeki hikâyesi de öyle. Bu kadar dengeli. İkisinin de favori olması. Oradan anormal bir kahraman çıktı. Hikayesi başından sonuna inanılmaz, çok zevkli maçtı." ifadesini kullandı.

"SCALONI İNANILMAZ BİR İŞ YAPTI" Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'den de övgüyle bahseden Demirkol, "Teknik direktörlük açısından bakarsanız, hayatında hiç kulüp çalıştırmamış bir adam (Scaloni). Arjantin'de epey itiraz olmuştu. Dünyada favoriydi, Arjantin'de değildi. Yanlış oyuncularla başladı, sonra onu düzeltti. Messi bir 20-30 dakika hiç yoktu. Ama onu beklemek, müsaade etmek... Milli takım teknik direktörlüğü diye bir iş olmaz bence. Sürekli yapmanız lazım. Fas'ın teknik direktörü ve Scaloni inanılmaz bir iş yaptılar. Teknik direktörlük artık bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Baskette adam Fenerbahçe'yi çalıştırırken NBA'de yardımcı antrenör oluyor. Futbolda da buna ihtiyaç var." diye konuştu.

"MESSI TARİHİN EN İYİSİ" Demirkol, Messi ve Arjantin hakkındaki görüşlerine şöyle devam etti: Arjantin öyle bir kadro kurdu ki, her şey Messi için. Messi hesabını kitabını iyi yapar. Bunlar normal insanlar değil. Bunlar ekstra. Picasso normal miydi? Bunlar sıra dışı adamlar. Pele'nin üç dünya kupası var. Ama Avrupa'ya hiç gelmemiş. Bir soruyu çok sorarsan (tarihin en iyisi Messi mi?) o sorunun cevabı 'evet' olur. Messi en iyisi mi? Evet en iyisi.

"YETENEKLERİNİ GERİ ÇEKİP SAVAŞÇIYA DÖNÜŞTÜLER" Messi'yi Arjantin'den çıkarırsan Arjantin yok olur. Tamamen ona göre dizayn edilmiş çünkü. Messi'nin kariyer durumu aşağı doğruyken bunu yapabilmiş olması ayrıca önemli. Eleme işlerinde çok bilimsel açıklamalar yapmamak lazım. Hollanda maçında son anda iş terse dönebilirdi. Genel olarak bakıldığında çok reaktif bir takım oldu. Yetenekli oyuncular yeteneklerini geri çekip, savaşçıya dönüştüler. Martinez çok geç zamanda Arsenal'a çağrılmış bir adam. Kalecilik kariyeri ahım şahım değil, devasa bir performans gösterdi. Adanmışlık ve reaktif olmak çok fark ettirdi.

"FAS, AVRUPALI TAKIM" Turnuvada yarı finale kalan Fas'ın performansını da değerlendiren Demirkol, "En iyi takım Fas'tı. Sürpriz mi, tabii ki sürpriz. Fas, Avrupalı takım. Arapça bilmeyenler var. Hollanda'da çok oynayanlar var. Kaleci Kanada doğumlu. Bir Avrupa takımı. Fransa'da 9 Senegalli var. Fransa Afrika, Fas Avrupa diyebiliriz. Fas'ın teknik direktörü de Fransa doğumlu, Fransa vatandaşı. Oyuncular sakatlanınca plan bozuldu, Fransa'ya dayanmak kolay değildi." dedi.

"MBAPPE'NİN BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAMASI GEREKİYOR" Mehmet Demirkol, turnuvanın gol kralı olan Fransız yıldız Mbappe hakkında ise, "Bir oyuncuyu sadece oyuncu olarak değerlendirmemek lazım. Star olmak için büyük kulüplerde oynamak gerekiyor. Mbappe'nin Real Madrid, Barcelona veya Manchester United görmesi gerek." ifadesini kullandı.

"ALMANYA'DA KÜLTÜREL ÇATIŞMA VAR" Almanya'nın üst üste 2. kez Dünya Kupassı'na gruplarda veda etmesini de değerlendiren Demirkol, "Almanya'da kültürel çatışma olduğunun kanaatindeyim. Mesut'un başına gelenler Fransa'da olmuyor. Birçok konuda Mesut'un söylediklerine katılmıyorum. Çok yetenekli ama yeteneğine ihanet ettiğini düşünüyorum. Ama o konuda haklı. Kazanırken Alman, kaybederken Türk olma meselesi." dedi. "YERLİ TEŞVİK SİSTEMİNİ UYGULAMAK ZORUNDASIN" Dünya Kupası'na girmeye başlamamız lazım. Planlama yapmamız lazım. Son 10 yılda 9 defa yabancı kuralı değişti. Fatih hoca döneminde kural çok doğru kuraldı. Bu Almanya'da uygulanan bir şey. Yerli teşvik sistemini uygulamak zorundasın. 10 tane Türk'le çıktığın zaman 'sana şu kadar para' diyeceksin mesela. Hırvatistan dediğin ülkenin nüfusu kadar, bizde Suriyeli var. Elinde yüksek kaynak olan endişe etmez. Benim oyuncularım gider, daha fazla dışarıda oynar. İçeride yetiştirmeye devam ederim. Kurdan dolayı kapış riski var. Bizde üretimde bir problem var. Bir Arda çıkıyor, çok özel oyuncu hakikaten. Hepimiz onun peşinden konuşuyor.

"DÜNYA KUPASI EV SAHİPLİĞİNİ FAS'A VERSEYDİNİZ" Katar'ın 2022 Dünya Kupası'nı düzenlemesiyle ilgili yapılan eleştirileri de yorumlayan Mehmet Demirkol, "Bence Katar açısından ilerlemeler sağlayacağını düşünüyorum. Ancak İslam coğrafyasına verilecekse, ki verilmeliydi. O zaman Fas'a verseydiniz. Fas devasa bir ülke. Katar 220 milyar dolar harcadı, resmi rakam bu. Belki de 500 milyar doları buldu. Bence bir finansal durum var orada. Para almıştır gibi geliyor bana." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE İLE G.SARAY ARASINDA GEÇER" Demirkol, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında ise, Ben günümüz futbolunda rekabetin Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçeceği kanaatindeyim. Fenerbahçe zor fikstürle dönüyor. Galatasaray'ın biraz daha hareket edebileceği durum var. Nasıl etkileneceklerini bilmiyoruz. Avrupalıların biraz daha sıkıntı çektiklerini düşünüyorum. İki teknik direktörün önerdiği fikirler, geçerliliği olan ve oyuncular tarafından satın alınmış fikirler. Fatih Terim gibi bir dev var. Mancini geldi, Fatih Terim dendi. Okan hoca da Fatih Terim ekolünden geldiği için taraftarda kredisi yüksek." dedi.