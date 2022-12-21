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Mehmet Dudarık'ın ablası Gülden Dudarık: Çok şükür konuşuyor

Ankara'da rock müzik grubu 'Piiz'in üyesi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık, konser verdikleri eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Gülden Dudarık, sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi süren kardeşi Dudarık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamarda bulundu

Mehmet Dudarık'ın ablası Gülden Dudarık: Çok şükür konuşuyor - Magazin haberleri
DHA

'Piiz' müzik grubunun üyesi Mehmet Dudarık (38), 14 Aralık'ta Ankara'da konser verdikleri bir eğlence mekanında dans ederken ayağına bastığını iddia eden B.K.K.'nın yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Saldırı anı mekânın güvenlik kameralarına da yansımıştı.

İddiaya göre Dudarık'ın, B.B.K'nin arkadaşının ayağına basmasının ardından çıkan tartışma sonrasında B.B.K, önce mekanın içindeki Mehmet Dudarık'ın arkadaşına, ardından kulübün önünde telefonla konuşan müzisyene yumrukla saldırmıştı.

Saldırının ardından ağır yaralan Mehmet Dudarık, hastaneye kaldırılmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dudarık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dudarık'ın ablası oyuncu Gülden Dudarık, kardeşinin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek "Durumundan dolayı şu an iyi hissediyoruz. Sürecin başından itibaren yanında olmaya çalıştım. Çok şükür konuşuyor, yemeğini yiyebiliyor ama son durumu ile ilgili olarak doktorlar MR sonuçları çıktıktan sonra bir şeyler söyleyebilecekler. Şimdilik gayet iyi. Bir süre daha kontrol altında tutulacak. Bugün MR sonuçları çıkarsa doktor bizi bilgilendirecek. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, sürecin en başından beri sosyal medyadan destek veren oyuncu dostlarımıza, sanatçı dostlarımıza, seven herkese çok teşekkür ederim, minnettarız" dedi.

Mehmet Dudarık'ın ablası G&uuml;lden Dudarık
Mehmet Dudarık'ın ablası Gülden Dudarık

"HEM FİZİKSEL HEM DE PSİKOLOJİK OLARAK AĞIR BİR TRAVMA YAŞADI"

Ayrıca kardeşinin bir süredir MS hastası olduğunu anlatan Gülden Dudarık, saldırısına uğradığı kişinin ‘ayağına bastı’ iddialarının da gerçek dışı olduğunu söyledi. Gülden Dudarık, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Süreç yargıya intikal ettiği için şu durumda bir şey söylemem doğru olmaz. Avukatlar bununla ilgili size mutlaka açıklama yapacaklardır ama öyle bir durum yok. Hatta bana kalırsa ayağa basma bile değil. Bir şekilde o bahane ile saldırı gerçekleşmiş. Şu anda MR sonucunu bekliyoruz. Artık sonuca göre doktorlar ayakta tedaviye mi devam edecekler, yatışa mı devam edecekler şu an bir şey diyemiyorum. Mehmet uzun zamandır MS hastası. MS teşhisi konması da yine bir travma sonrası ortaya çıktı. Travma ve stres aşırı derecede tetikliyor bu durumu. Atak geçirmesine sebep oluyor. Atak da vurduğu uzvu kaybetmesine sebep oluyor. Bu kadar ciddi nörolojik bir hastalık. Bizim en büyük korkumuz bu. Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek? O da bizi endişelendiriyor. Muhtemelen psikiyatrik bir yardım alacağız çünkü hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır bir travma yaşadı. Umarım sonrası için kalıcı bir durum, bir hasar söz konusu olmaz. Şu an en büyük endişemiz bu açıkçası. Sağlığının daha iyiye gitmesinden dolayı çok mutluyum.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli B.K.K.'nın emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı.

"ARKADAŞIMIN AYAĞINA BASILDI" İDDİASI

Erdinç Ö., Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö.'nün ayağına basıldığını ifade etmişti.

"TEHDİT VE HAKARETE MARUZ KALDIM" DEDİ

Bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu savunan şüpheli, akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü. Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden şüpheli, şunları söylemişti:

Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum. Dışarı çıktımızda Mehmet Dudarık telefon ile görüşüyordu. Karşısındaki şahsa 'Çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler' şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum.

"SAKİN OLMASINI SÖYLEYİP HIRPALADIM"

Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım.

"OLAY BÜYÜMESİN DİYE AYRILDIK"

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavganın yatıştığını anlatan şüpheli B.K.K., olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söylemişti.

Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Asla kasti olarak yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktur. Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtması neticesinde meydana gelmişe de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konu ile ilgili Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'tan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.

"TELEFONU ALMAYA ÇALIŞIRKEN ELİM YÜZÜNE GELDİ"

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise eğlence mekanına girdiğinde arkadaşlarının müştekilerle tartıştığını gördüğünü aktarmıştı.

Olayın aslını öğrenmek için yanlarında gittiğinde müştekilerin kendisine küfrettiğini öne süren B.K.K., "Dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp 'Çabuk gelin' şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdum" demişti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan B.K.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Fotoğraflar: AA, İHA, DHA

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