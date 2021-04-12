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Mehmet Erdem kimdir? Mehmet Erdem kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Erdem şarkıları...

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MEHMET ERDEM KİMDİR?

Mehmet Erdem 1978 yılında Manisa'da dünyaya gelen Türk müzisyen, şarkıcı ve şarkı yazarıdır.

MEHMET ERDEM BİYOGRAFİ: MEHMET ERDEM ASLEN NERELİ?

Aslen Malatya, Arapkir'li olan Mehmet Erdem, 1978 yılında Manisa'da doğdu. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

1997 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmesinin ardından çeşitli mekanlarda müzisyenlik yaptı. 1999 yılından itibaren, müzikal anlamda bir "okul" olarak değerlendirdiği Kardeş Türküler grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatına başladı. Birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı. Film ve dizi müzikleri besteledi. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Erdem, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

MEHMET ERDEM ŞARKILARI

Film ve dizi müzikleri
Polis - (2006)
Dol - (2007)
Sınıf - (2008)
İş Arıyoruz - (2008)
Deli Deli Olma - (2009)
Sizi Seviyorum - (2009)
Memleket Meselesi - (2010)
Avrupa Avrupa - (2011)
Leyla ile Mecnun - (2011)
Vücut - (2011)


Çalgı Çengi - (2011)
Kalbim Seni Seçti - (2011)
Aşk Kırmızı - (2013)
Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)
Cenaze İşleri - (2017)
Albümler
Herkes Aynı Hayatta, (2012)
Hiç Konuşmadan, (2013)
Hepsi Benim Yüzünden, (2016)
Neden Böyleyiz, (2018)
Single'ları
"Allah'tan Kork" (Aşkın Nur Yengi ile) (2019)

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