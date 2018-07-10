Yeni sistemin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy oldu. Vatandaşlar tarafından kabineye gelen ilk isimlerden olan Mehmet Ersoy'un biyografisi araştırılıyor. Peki Mehmet Ersoy kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte ayrıntılar...
MEHMET ERSOY KİMDİR?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına turizmci, iş adamı Mehmet Ersoy getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı.
Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy oldu.
1968'de İstanbul'da doğan Ersoy, İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip Ersoy, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi.
Mehmet Ersoy, 2012 yılında cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek, dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.
Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.
İlk kutlayan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya oldu
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla yeni Bakan Mehmet Ersoy'u kutladı. Bağlıkaya mesajında, "Hakkıyla geldiği yeri ve başarılarını; tüm sektöre taşıyacağına bütün kalbimle inandığım, yol arkadaşım Mehmet Ersoy'u bakanımız olarak görmekten mutluluk duyuyorum. Başta şahsım ve TÜRSAB ailesi olarak ona başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın sektörümüze verdiği önemin ve değerin en güzel işareti olan bu başlangıç turizm camiasını ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bakanımızın liderliğinde ve vizyonunda turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla sektörün birikmiş sorunlarını çözerek büyük bir atılım döneminin başlayacağını ve 2023 hedeflerine güvenle ulaşacağımız inancıyla yeni dönemin sektörümüze ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
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