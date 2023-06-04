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Vigür Kültür Sanat’ın organizasyonuyla Zorlu PSM’de gerçekleşen gecede Mehmet Fatih, kendisini izlemeye gelenlere doyumsuz bir türkü ziyafeti sundu.

Özgür Arkun yönetiminde 30 kişilik orkestra eşliğinde sahneye çıkan Mehmet Fatih, 'Ayışığı' albümünde yer alan seçkin türküler ve “beni derinden etkileyen türküler” dediği repertuarıyla sahne aldı. Türkülerin duygusal derinliğinde izleyicilerini dünden bugüne büyülü bir yolculuğa çıkaran Mehmet Fatih, açılışı 'Esmer Yarim' türküsüyle yaptı.

Biletlerin tamamının satıldığı gecede, kendine özgü yorumuyla türkülerin ruhunu canlandıran Mehmet Fatih, türkülerin hikayelerini de anlattı.

Konserin gelirini deprem bölgesine bağışlayan Mehmet Fatih, "6 Şubat’taki deprem felaketi nedeniyle ertelenen konserlerimize yeniden başladık. O bölgedeki insanlarımıza zerre kadar da olsa katkımız olsun istedik. Bu konserin bilet fiyatlarını da takdir edersiniz ki biraz yukarıda tuttuk. Buradaki ana amaç bir değer oluşturmak ve bu değeri oradaki insanlarımıza ulaştırmak. 'Ay Işığı' konserlerimize devam edeceğiz. Çok talep var. Açıkçası insanlar tevecüh gösterdiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bir daha böyle felaketler yaşamayız ve güzel günlerde konserlerimizi yaparız” dedi.

Konser izleyenlerin coşkulu alkışlarıyla sona erdi.