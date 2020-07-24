Mehmet Germiyanlıgil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin severler tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ayrılan Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığını duyurdu.

MEHMET GERMİYANLIGİL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Elif Germiyanlıgil ile 2006 yılında boşanan ve bir dönem Derin Mermerci ile adı anılan Mehmet Germiyanlıgil, Tunuslu model Ben Khalifa ile de aşk yaşamıştı. İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden 1992 yılında mezun olan Mehmet Germiyanlıgil, 2006 yılında kurduğu intenet sitesi ile gündemde yer almıştı.