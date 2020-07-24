Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazin
ABONE OL

Mehmet Germiyanlıgil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mehmet Germiyanlıgil hayatı hakkında

Mehmet Germiyanlıgil kimdir? Soruları Şeyma Subaşı ile birlikte olmasının ardından merak konusu oldu. İşte Mehmet Germiyanlıgil hayatı hakkında detaylar...

mehmet germiyanlıgil

Mehmet Germiyanlıgil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin severler tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ayrılan Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığını duyurdu.

MEHMET GERMİYANLIGİL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Elif Germiyanlıgil ile 2006 yılında boşanan ve bir dönem Derin Mermerci ile adı anılan Mehmet Germiyanlıgil, Tunuslu model Ben Khalifa ile de aşk yaşamıştı. İngiltere'deki Bentley Üniversitesi'nden 1992 yılında mezun olan Mehmet Germiyanlıgil, 2006 yılında kurduğu intenet sitesi ile gündemde yer almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gülşen, Bodrum'da ev bakıyor - Magazin haberleri
MAGAZİNBodrum'dan ev bakıyorlar
Feryal Gülman: O görüntüler yaşadığım acıları tazeledi - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN'O görüntüler yaşadığım acıları tazeledi'
Sermiyan Midyat abisiyle yemekte - Magazin haberleri
MAGAZİNHararetli sohbet
Merve Boluğur'un yeni sevgilisi hayranı çıktı - Son dakika magazin haberleri
MAGAZİNYeni sevgilisi hayranı çıktı
Burcu Esmersoy: Tanımadığım insanların yanına gitmiyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN"Tanımadığım insanların yanına gitmiyorum"
Elif Aksu ile Vinicius Junior aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
MAGAZİNYine buluştular
Nilüfer: Kızım 20 oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN"Kızım 20 oldu"
Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu boyu, filmleri ve nerelidir?
MAGAZİNBurçin Terzioğlu kimdir?
Sedef Avcı: Okul kapandığında rüyalarıma girerdi - Magazin haberleri
MAGAZİN"Okul kapandığında rüyalarıma girerdi"
Gökhan Türkmen: Sözlerim boğazımda takılıyor
MAGAZİN"Sözlerim boğazımda takılıyor"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X