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Haberler Magazin Mehmet Günsür'ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Mehmet Günsür'ün acı günü

Mehmet Günsür'ün annesi Sibel Günsür, 83 yaşında hayatını kaybetti

Mehmet Günsür'ün annesi Sibel Günsür hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Mehmet Günsür, aldığı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Sibel Günsür, 83 yaşında vefat etti.

Hayatını kaybeden emekli lise öğretmeni Sibel Günsür, önceki gün Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sibel Günsür, 2018'de hayatını kaybeden eşi Teoman Günsür'ün yanına defnedildi. Sibel Günsür, oğlu Mehmet Günsür ve gelini Katerina Mongio ile ‘Kanaga’ dizisinde yer almıştı.

Teoman G&uuml;ns&uuml;r ve eşi Sibel G&uuml;ns&uuml;r
Teoman Günsür ve eşi Sibel Günsür

"1964..."

Öte yanan Mehmet Günsür, 2022'nin temmuz ayında anne ve babasının yıllar önce çekilen siyah-beyaz fotoğrafını "Anne ve baba... 1964..." notuyla yayınlamıştı.

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