AK Parti Çorum İl Başkanı Avukat Mehmet Karadağ, “Hızlı Tren ve Yük Treni projesi ile Çorum-Samsun ve Çorum Ankara bağlantı yolu projesini hayata geçiriyoruz” dedi. Projeler hakkında bilgi veren Karadağ, “Çorum-İstanbul arasında Kırkdilim Mevkiinde büyük yatırım ile yapılacak viyadük ve tünellerle Çorum-İstanbul bağlantı yolu sorununu çözüyoruz. Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergâhları arasında yer alan ve adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim’i, 480 milyon liraya mal olacak tünel ve yol yapım çalışmalarıyla birlikte sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkarıyoruz” diye konuştu.

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarını değerlendiren Karadağ, “Çorum’da 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kurulduğundan bu yana yüzde 64.6 oranla en yüksek oyu almıştır. Cumhurbaşkanımızın oy oranı Türkiye ortalamasının yüzde 12 fazlasıdır. Yine Çorum’da milletvekilliği seçimlerinde yüzde 52 oy oranı ile Türkiye ortalamasının yüzde 10 üzerindeyiz ve 3 milletvekili kazandık. Çorum halkı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye sahip çıkmıştır. Ancak milletvekilliği oy oranında Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da bir oy düşüşü yaşandığı gözlemlenmiştir. Türkiye genelinde görülen oy oranı azalmasından Çorum da nasibini almıştır. Bu düşüşün nedenlerini il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanları il kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçe teşkilatı ve tüm kademe başkanlarından aldığımız brifingler ayrıca ilde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinden aldığımız netice sonucunda rapor haline getirdik ve Genel Merkezimize ilettik” dedi.

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