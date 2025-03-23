Mesleki ve toplumsal konularda çok sayıda sivil toplum örgütünden görevler alan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli birimlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Beylikdüzü’nde Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevine gelişiyle birlikte kurumun Teknik Koordinatörlüğünü ve Başkan Yardımcılığını üstlendi.

Mehmet Murat Çalık, 2019 Mahalli ve Yerel Seçimleri’nde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçildi. Mehmet Murat Çalık, Zehra Evin Çalık ile evli ve iki çocuk babasıdır.