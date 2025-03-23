Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir?
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mehmet Murat Çalık'ın Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği kaydedildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeler kapsamında, "Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir?" sorusu gündeme geldi. İşte detaylar...
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmelerin ardından, kamuoyunda "Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kimdir?" sorusu merak konusu oldu. İşte detaylar...
TUTUKLANDI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmıştır. Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?
1972 yılında Trabzon Maçka'da doğan Mehmet Murat Çalık ilk ve ortaokul yıllarını Trabzon’un Maçka ilçesinde geçirdi. Lise öğrenimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamlayan Çalık, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olduktan sonra mesleki yaşama atıldı.
1998 yılında kurucusu olduğu şirketle planlama alanında faaliyet gösteren Çalık, bu süreçte önemli projelere ve sektörde adından söz ettiren çalışmalara imza attı.
Mesleki ve toplumsal konularda çok sayıda sivil toplum örgütünden görevler alan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli birimlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Beylikdüzü’nde Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevine gelişiyle birlikte kurumun Teknik Koordinatörlüğünü ve Başkan Yardımcılığını üstlendi.
Mehmet Murat Çalık, 2019 Mahalli ve Yerel Seçimleri’nde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçildi. Mehmet Murat Çalık, Zehra Evin Çalık ile evli ve iki çocuk babasıdır.