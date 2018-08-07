Mehmet Özgür eşi ve oğluyla Avrupa turuna çıktı

Oyuncu Mehmet Özgür, yaz tatilini fırsat bilip eşi ve oğluyla birlikte Avrupa turuna çıktı. Karavan ile şehir şehir dolaşan aile, renkli tatil fotoğraflarını da sosyal medyada takipçileri ile paylaştı