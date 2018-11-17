Kulüp tesislerinde gerçekleşen ziyarette Mehmet Özhaseki'yi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam karşıladı.
Yeniden başkanlığa seçilmesi nedeniyle Erol Bedir'i kutlayan ve başarılar dileyen Özhaseki, Kayserispor'un ligde üst sıralara çıkacağını ümit ettiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'in destekleriyle, Ertuğrul (Sağlam) hocamızın da tecrübesiyle, bu takım çok yukarılara taşınacaktır. Futbolda ara ara zaaf gösterilebiliyor. Futbolcuların rehavete kapıldığı dönemler olabilir. Biz bunları zamanında çok yaşadık. Benim belediye başkanlığım zamanında küme düştüğümüz de oldu. Bunlar olağan şeyler." diye konuştu.
Özhaseki, Anadolu şehirlerindeki birlik ve beraberliğin, o kentin takımına da etki ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Önemli olan Kayserispor'un daima bir yerlerde olması. Orta Anadolu'nun tam ortasında, uzun boylu avantajları olmayan bir şehir olarak, kendi dinamiklerini harekete geçirip, kendi ayakları üzerinde duran ve bütün şehirlere örnek gösterilen Kayseri'nin, sporunun da daima ileride olması gerekiyor. Geride olması düşünülemez. Bunun için de gerekli olan şey birlik ve beraberlik. Şehrin, takımına sahip çıkması gerekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz takıma sahip çıkıyor. İyi bir kadro, tecrübeli bir teknik direktörümüz var. Burada eksik olan şey, birazcık şehrin, iş adamlarının desteği. Bu şehirde yaşayan, para kazanan arkadaşlarımızın, Kayserispor'a biraz daha destek vermeleri gerekiyor. Bu olmadığı zaman yürümüyor. Profesyonel futbol böyle bir şey. Bundan kaçınmak doğru olmaz. Özellikle verme konusunda bilinenin aksine çok cömert olan Kayseri, gençlerimizin en büyük ilgi odağı futbolda da bu desteği esirgemeyecektir. Takımı yalnız bırakmayacaklarını ümit ediyoruz."
Kulüp başkanı Erol Bedir ise, "Ligde verilen arayı iyi değerlendiriyoruz. Sakatlarımız da iyileşmeye başladı. İnşallah milli aradan sonra iki hafta içerisinde, ligin başındaki o muhteşem kadro ile yine sahalara döneceğiz. Sezonun ilk yarısında oynayacağımız 5 maçımızı da kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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