31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara'dan aday olan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki için hazırlanan seçim şarkısı yayınlandı.

"Benimle yürümeye var mısınız" diye başlayan seçim şarkısında Özhaseki'nin vatandaşlarla birlikte olduğu görüntülerden klip hazırlandı.

Özhaseki'nin seçim şarkısının sözleri şöyle:

Vatanımda dostça yaşarken

Yüreğimiz aşkla atarken

Yorulmak yok asla gece gündüz

Sevdam benim başkent için koşarken

Tek vatanız, tek devlet, tek bayrağız, tek millet,

Cumhur İttifakıyla Ankaramda devam et

Mehmet Özhaseki'yle birlik, dirlik, sevgiyle kenetlenir gönüller

Başkent şimdi seninle

Biz bu topraklarda büyürken

Can gibi kardeşçe yürürken

Yorulmak yok asla gece gündüz

Sevdam benim başkent için koşarken

Tek vatanız, tek devlet, tek bayrağız, tek millet,

Cumhur İttifakıyla Ankaramda devam et

Mehmet Özhaseki'yle birlik, dirlik, sevgiyle kenetlenir gönüller

Başkent şimdi seninle