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MasterChef Somer Sivrioğlu neden yok, ayrıldı mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star ilk bölümü ile izleyici ile buluştu. Danilo, Mehmet Şef ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini oluşturduğu programda Somer Şef'in yayınlanan ilk bölümde yer almaması dikkat çekti. Yaşanan gelişmelerin ardından "MasterChef Somer Şef neden yok, ayrıldı mı?" gibi soruları gündeme getirdi. Somer Sivrioğlu konuya ilişkin iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

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  • Mehmet Şef açıkladı: Somer Şef neden yok, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı? 2023 MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?

    MasterChef All Star ilk bölümü ile ekranlara gelirken, Somer Şef'in ilk bölümde olmaması televizyon izleyicisinin dikkatinden kaçmadı. Somer Sivrioğlu'nun yerini Şef Yılmaz Öztürk alırken, akıllara "MasterChef Somer Şef neden yok, ayrıldı mı?" sorularını getirdi. İşte Somer Şef'in konuya ilişkin yaptığı açıklama...
  • Mehmet Şef açıkladı: Somer Şef neden yok, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı? 2023 MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?

    SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI? 

    Somer Şef, Instagram hesabından MasterChef All Star'lı fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

    Evimdeyim MasterChefTürkiye MasterChefTürkiyeAllStar başlıyor."
  • Mehmet Şef açıkladı: Somer Şef neden yok, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı? 2023 MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?

    SOMER ŞEF GERİ DÖNECEK Mİ?

    Masterchef'in yeni sezon ilk bölümünde Mehmet Şef, sanılanın aksine Somer Şef'in sadece 4 hafta süresince programda olmayacağını belirtti.

    Mehmet Şef açıklamasında, "Somer Şef 4 hafta bizimle olamayacak. Onun yerine her hafta başka şefler katılacak." açıklamasını yaptı.
  • Mehmet Şef açıkladı: Somer Şef neden yok, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı? 2023 MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?

    SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

    MasterChef 2020 jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya giden Sivrioğlu, master yaparken şeflik kariyerine adım atmıştır. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açmıştır.

     
  • Mehmet Şef açıkladı: Somer Şef neden yok, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı? 2023 MasterChef All Star'da Somer Şef olmayacak mı?

    Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer almıştır. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlayan Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştirmiştir. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır. Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye’de de jüri üyeliği yapıyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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