Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." açıklamasında bulundu.

Görevimizin başındayız.



Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.



Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 23, 2025

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel "Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et." demişti.