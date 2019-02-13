Mehmet Turgut’un “Parça-Piece” Sergisi Açıldı!

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Türk sanat ve edebiyat damga vuran 18 özel ismin fotoğraflarının her biri kişiye özel materyalleri ile kolaj çalışmasının yer aldığı “Parça-Piece” serisi 13 Şubat-13 Mart 2019 tarihleri arasında Galeri Kambur Arnavutköy’de sergilenecek.