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Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, tutuklandı mı?

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından gündeme geldi. 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler başta Hatay olmak üzere 10 ilde yıkıcı hasara ve can kaybına neden oldu. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından "Hatay'da yıkılan, 250 dairelik Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, tutuklandı mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte, tüm ayrıntılar...

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  • Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı depremin ardından Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük can kaybı yaşandı. Hatay'da içinde bin kişinin yaşadığı 250 daireli Rönesans Rezidans yıkılırken gözler "Rönesans Rezidans müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, tutuklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, Rönesans Rezidans müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun hakkında merak edilenler...
  • Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı?

    MEHMET YAŞAR COŞKUN KİMDİR?

    DHA'da yer alan habere göre; Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı çıkartılmıştı. İlgili birimler, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu dair istihbarat edindi. Mehmet Yaşar Coşkun'un Karadağ'da danışmanlık firması bulunuyor.
  • Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı?

    RÖNESANS REZİDANS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

    Şirket, 4855 sicil numarası ile Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı.

    Tam Şirket Unvanı: Antis Yapı Ticaret Limited Şirketi

    Şirket Ortakları: Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun, Dudu Berlin Coşkun.
  • Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı?

    "Antakya'da 'cennetten bir kare' diye reklamı yapılan 250 daireli rezidans depremle yerle bir oldu"

    Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans depremle birlikte yerle bir oldu
  • Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı?

    RÖNESANS REZİDANS MÜTEAHHİTİ MEHMET YAŞAR COŞKUN TUTUKLANDI MI?

    Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havaalanında yakalandı.

     

    Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, 8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a gelen ve gözaltına alınan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, bugün 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkentine kaçacağı öğrenildi.
  • Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı?

    Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalışırken ihbar edildi.
  • Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı?

    İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışını engelledi.
  • Mehmet Yaşar Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı mı?

    Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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