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        Haberler Gündem Güncel Mehmetçik'e mektupla, bere ve atkı gönderdiler | Son dakika haberleri

        Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, Mehmetçik'e mektup yazarak bere ve atkı gönderdi

        Kırşehir'de, ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar ile hazırladıkları atkı ve bereler, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'e gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:08 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:08
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        Mehmetçik'e mektupla, bere ve atkı gönderdiler
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        Kırşehir'de, Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Mehmetçik için mektup yazarak resim çizdi.

        Öğrenciler, hazırladıkları atkı ve berelerle mektupları İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görevlilere teslim etti.

        Burada mektuplarını okuyan öğrenciler, ezberledikleri bazı şiirleri de asker ağabeylerine seslendirdi.

        Türk bayraklarıyla hediye paketi yapılan mektuplar ve ürünler, Suriye'de görev yapan güvenlik güçlerine gönderildi.

        Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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