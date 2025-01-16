Mehmet’in şüpheli ölümünde sıcak gelişme!

Programa katılan Ali Bey, oğlunun ölümüyle ilgili kafasında soru işaretlerinin olduğunu ve görgü tanıkları var ise programa bağlanmasını istemişti.

Bugün, olay günü orada olduğunu iddia eden gizli tanık, gördüklerini anlattı. Gizli tanık, Mehmet’in arabasının önünde Mehmet ve bir kişi olduğunu söyledi. Program muhabirinin, Burak isimli kişiyi kendisine gösterdiğini ve o kişinin de Burak’a çok benzediğini dile getirdi.

Öte yandan, ikilinin hararetli bir şekilde konuştuğunu da ekledi.

Baba Ali Bey, oğlunun güçlü kuvvetli biri olduğunu ve tek bir kişi tarafından zarar görmesinin zor olduğunu söyledi. Bu bilgi sonrası, Mehmet’in planlı bir şekilde birkaç kişi tarafından öldürülmüş olabileceği üzerine konuşuldu.