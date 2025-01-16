Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mehmet’in şüpheli ölümünde sıcak gelişme! | Son dakika haberleri

        Mehmet’in şüpheli ölümünde sıcak gelişme!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün Mehmet Özgün'ün şüpheli ölümü konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 20:26 Güncelleme: 16.01.2025 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet'in şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        ABONE OL

        Programa katılan Ali Bey, oğlunun ölümüyle ilgili kafasında soru işaretlerinin olduğunu ve görgü tanıkları var ise programa bağlanmasını istemişti.

        Bugün, olay günü orada olduğunu iddia eden gizli tanık, gördüklerini anlattı. Gizli tanık, Mehmet’in arabasının önünde Mehmet ve bir kişi olduğunu söyledi. Program muhabirinin, Burak isimli kişiyi kendisine gösterdiğini ve o kişinin de Burak’a çok benzediğini dile getirdi.

        Öte yandan, ikilinin hararetli bir şekilde konuştuğunu da ekledi.

        Baba Ali Bey, oğlunun güçlü kuvvetli biri olduğunu ve tek bir kişi tarafından zarar görmesinin zor olduğunu söyledi. Bu bilgi sonrası, Mehmet’in planlı bir şekilde birkaç kişi tarafından öldürülmüş olabileceği üzerine konuşuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        16 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler