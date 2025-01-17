Mehmet’in şüpheli ölümünde sıcak gelişme
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, çözülmesi birbirinden zor olayları konu edinmeye devam ediyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde programa katılan baba Ali Özgün'ün anlattıklarıydı. Baba Ali Özgün, oğlunun 17 Temmuz 2023 tarihinde öldüğünü ve ölümünü de şüpheli bulduğunu ifade etmişti.
Programın dünkü yayınında olay günü orada olduğunu söyleyen görgü tanığı başından geçenleri anlatmıştı. Bugün de programa günlerdir çağrı yapılan Elvan bağlandı. Didem Arslan Yılmaz’ın uzun süren çağrılarına Elvan kayıtsız kalamadı ve bugün katıldı.
Elvan, Didem Arslan Yılmaz’ın ve baba Ali Bey’in sorularını cevapladı. Elvan, “Her şeye Mehmet kendisi sebep oldu”, “Bu olayda Cansu’nun parmağı var”, “Mehmet’le aramda duygusal bir şey yoktu” gibi cevaplar verirken Didem Arslan Yılmaz, olayın daha kolay bir şekilde çözülebilmesi için genç kadını stüdyoya davet etti.