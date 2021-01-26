Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazin
ABONE OL

Mehtap Ar kimdir, kaç yaşında? Mehtap Ar sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyor. Müjde Ar, Mehtap Ar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Peki Mehtap Ar kimdir, kaç yaşında? Mehtap Ar sağlık durumu nasıl? İşte merak edilen detaylar...

Mehtap Ar kimdir, kaç yaşında? Mehtap Ar sağlık durumu nasıl?

Mehtap Ar, iki yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyor. Konu ile ilgili Müjde Ar "Şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz” ifadelerini kullandı. Mehtap Ar kimdir, kaç yaşında? Mehtap Ar sağlık durumu nasıl?

MEHTAP AR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

2 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırıldı. Kardeşinin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Müjde Ar, "Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz" dedi.

Müjde Ar, "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda. Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz." dedi.

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aslışah Alkoçlar'dan SON DAKİKA 'hamilelik' açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİN'Hamilelik' açıklaması
Yeşim Büber'den son dakika çıkış: Teknede yaşamak bazen zor! Yeşim Büber kimdir?
MAGAZİN"Teknede yaşamak bazen zor"
Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgası | Son dakika: Sibel Semerci de katıldı!
MAGAZİNKavgaya kardeşi de katıldı
Almeda Abazi: Sosyal medya kapansa da kurtulsak! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Kapansa da kurtulsak!'
SON DAKİKA! Mehtap Ar'dan üzücü haber! Mehtap Ar sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
MAGAZİN'Herkesten dua bekliyoruz'
Korona aşısı olan Çağla Şikel'in koronavirüs test sonucu çıktı - Son dakika Magazin Haberleri
MAGAZİNHastaneye koştu
Erdil Yaşaroğlu'ndan telif açıklaması: Her şeye inanmayın! - Magazin haberleri
MAGAZİNErdil Yaşaroğlu'ndan telif açıklaması
Tuğba Özerk, Neslihan Atagül'e seslendi: Bu hastalık yüzünden anne olamadım! - Magazin haberleri
MAGAZİN'Bu hastalık yüzünden anne olamadım'
Tuğba Altıntop: Her şeye sil baştan başlıyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN'Her şeye sil baştan başlıyorum'
SON DAKİKA: Neslihan Atagül'ün sağlık durumu nasıl? İşte Neslihan Atagül'den açıklama - Magazin Haberleri
MAGAZİN"Tedavim devam ediyor"