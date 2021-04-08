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Kafe ve restoranlar hangi gün kapanacak? Kafeler ne zaman kapanacak?

Restoran ve kafeler ne zaman kapanacak? Korona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış sonrası Ramazan ayı kapsamında yeni yasaklar başlıyor. Bu yasaklar kapsamında kafe ve restoranlar da kapılacak. Peki, restoran ve kafeler hangi gün, ne zaman kapanacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

Kafe ve restoranlar hangi gün kapanacak? Kafeler ne zaman kapanacak?

Kafe ve restoranlar ne zaman, hangi gün kapanacak? Yeni krona virüs kısıtlamalarıyla birlikte bu sorunun cevabı da merak edilip araştırılıyor. Peki, kafe ve restoranlar yani halk arasındaki bir diğer kullanışla mekanlar en zaman kapanacak? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı ile ilgili detaylar...

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ancak Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." ifadesini kullandı.

Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.Bu zaman dilimi içinde, kafelerin sadece paket servis olarak hizmet vermesi bekleniyor.

RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır." dedi.

Erdoğan "Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." açıklamalarında bulundu.

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